Trabajar desde casa para evitar el caos en el Mundial 2026: recomendación de autoridades de tránsito en Nueva York

Quedarse en casa trabajando -o viendo los partidos de fútbol- y en general evitar el uso del transporte público es la recomendación de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) durante el Mundial 2026, especialmente los días de los ocho juegos en MetLife, incluyendo sobre todo la final el 19 de julio.

Se espera que más de 1 millón de visitantes lleguen a la región de la ciudad de Nueva York este verano con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que esta afluencia de aficionados al fútbol abarrote bares y restaurantes, sature el transporte público y ejerza una presión adicional sobre el limitado número de baños públicos alrededor de la urbe.

Durante una conferencia de prensa celebrada ayer, la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn García, también desaconsejó a la población depender de los servicios de transporte compartido y advirtió sobre la presencia de taxis ilegales, reportó Gothamist.

«Si no tienen previsto asistir a alguno de los eventos, les pedimos encarecidamente que, de ser posible, trabajen desde casa; la ciudad estará increíblemente congestionada -al igual que Nueva Jersey-, por lo que los desplazamientos de ida y vuelta resultarán sumamente difíciles», declaró Garcia.

Los funcionarios de New Jersey Transit también han advertido a los residentes que eviten desplazarse a sus oficinas. Especialmente los partidos programados entre lunes y viernes coincidirán con la hora punta del tráfico.

La sección de New Jersey Transit en la estación Penn Station de Manhattan (NYC) permanecerá cerrada para aquellos viajeros que no asistan a la Copa del Mundo durante las cuatro horas previas a cada partido y las tres horas posteriores. En su lugar, los pasajeros deberán realizar un trasbordo a los trenes de la red PATH en la estación Newark Penn Station.

Mientras, aquellos que se desplacen para asistir a los partidos sí podrán usar trenes NJ Transit, pero los traslados a los juegos MetLife costarán $150 dólares ida y vuelta, en medio de una polémica entre la FIFA y la gobernación de Nueva Jersey. También habrá autobuses para compensar que no funcionará el estacionamiento del estadio.

Juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM