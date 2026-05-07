Cebollas encurtidas: el secreto crujiente para controlar tus picos de glucosa

Las cebollas encurtidas son el ingrediente ideal para darle un toque crujiente y avinagrado a las ensaladas, para acompañar carnes, pollos o como un aperitivo. Esta poderosa combinación es una aliada para mantener a raya los niveles de azúcar en sangre. En esta entrega, explicamos el paso a paso para hacer unas deliciosas cebollas encurtidas en casa de manera profesional y sencilla.

La cebolla tiene un compuesto llamado glucoquinina, conocida como la insulina vegetal, según el médico e investigador colombiano Oswaldo Restrepo. Mientras tanto, el vinagre de manzana contiene ácido acético, que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, ya que ralentiza el vaciamiento gástrico y la absorción de carbohidratos. Se recomienda consumirlo antes o durante las comidas para reducir los picos de glucosa.

Receta de cebollas encurtidas

Cebollas moradas en juliana listas para el proceso de encurtido artesanal, destacando su color vibrante y frescura. Crédito: Shutterstock

El creador de recetas Eric LaHuerta comparte una sencilla preparación de cebolla encurtida totalmente casera, con un mix de especias que funciona como base para encurtir cualquier vegetal que deseemos.

Para esta receta, se recomienda usar cebolla morada, que destaca mucho más por su color rosado, y vinagre de manzana para dar un toque más sutil. “El vinagre de manzana es mucho más suave y afrutado; además, no enmascara tanto los alimentos que vamos a encurtir”, agrega el experto.

Ingredientes

4 cebollas moradas .

. 300 ml de agua .

. 300 ml de vinagre de manzana .

. 50 gramos de azúcar.

15 gramos de sal.

3 hojas de laurel .

. 20 granos de pimienta negra.

Paso a paso para cebollas encurtidas crujientes

Corta los extremos de las cebollas, luego por la mitad y retira la capa más dura. Corta las cebollas en juliana y agrégalas a un frasco de vidrio hermético hasta el tope. En una olla, agrega el agua y el vinagre (siempre cuidando que sea la misma cantidad) y lleva a fuego medio. Incorpora el azúcar, la sal, el laurel y los granos de pimienta negra. Cuando la preparación llegue al punto de hervor, deja un minuto y retira del fuego. Agrega el líquido caliente directamente a la cebolla. Importante: el líquido debe cubrir completamente el vegetal. Agita el frasco para integrar bien todos los ingredientes y deja reposar con la tapa abierta para que enfríe, más o menos una hora, antes de llevar al refrigerador. Pasada la hora, cierra el frasco y deja en el refrigerador un mínimo de 24 horas. Al día siguiente, la cebolla estará completamente encurtida y lista para disfrutar.

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