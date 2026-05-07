Conductor de Lyft acosó a dos alumnas y les ofreció $100 dólares: acusación en NJ

Dimario Wynter fue despedido como conductor de Lyft tras ser acusado como sospechoso de intentar abusar de al menos dos estudiantes de la Universidad Princeton, informó la Oficina del Fiscal del condado Mercer en Nueva Jersey.

Las supuestas víctimas no eran sus pasajeras en ese momento. Según uno de los incidentes reportados, una alumna universitaria se encontraba en Prospect Avenue alrededor del mediodía del 16 de abril cuando un automóvil se detuvo y el conductor le pidió indicaciones.

Seguidamente el conductor le entregó a la estudiante un billete de $100 dólares, salió del vehículo y luego le exigió un acto sexual. Según los fiscales, la joven dejó caer el dinero y huyó corriendo.

Se determinó que ese conductor se desplazaba en un Jeep Patriot de color negro, detalló NBC News. Posteriormente, en otro incidente ocurrido al día siguiente, el 17 de abril, otra alumna se encontraba en Ivy Lane alrededor de las 9:30 a.m. cuando una persona al volante de un vehículo SUV de color oscuro se detuvo y le pidió indicaciones. Las autoridades informaron que el conductor le entregó a la joven un billete de $100 dólares y le pidió que se fuera con él; sin embargo, ella devolvió el dinero y el hombre se marchó conduciendo.

Una investigación llevada a cabo por un detective de seguridad pública de la Universidad Princeton identificó al sospechoso como Wynter, de 28 años, quien trabaja como conductor de la plataforma de transporte compartido Lyft, informaron las autoridades.

Wynter fue imputado por los delitos de incitación y acoso, así como por alteración del orden público. Fue arrestado el 30 de abril y puesto en libertad a la espera de sus futuras comparecencias ante el tribunal.

“Nos tomamos este tipo de reportes con extrema seriedad, y el conductor ha sido expulsado permanentemente de la plataforma. Estamos a total disposición para colaborar con las autoridades policiales en su investigación”, escribió un portavoz de Lyft en un comunicado dirigido a la prensa. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Si usted posee alguna información sobre este caso, por favor comuníquese con el sargento Ed Hughes, de la Oficina del Fiscal del condado Mercer, al número 609-989-644. También puede enviar una denuncia anónima en esta página.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda