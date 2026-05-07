FIFA se divorcia de Panini tras 60 años y acuerda con Fanatics a partir de 2031

El universo de las figuritas y una de las costumbres más trascendentales de los Mundiales de Fútbol tendrá un punto de inflexión histórico. Tras seis décadas, FIFA finalizó su vínculo con Panini y acordó una licencia exclusiva a largo plazo con Fanatics.

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A través de Topps, para la producción de cromos, figuritas y cartas coleccionables oficiales para la Copa del Mundo y otros torneos de la federación a partir de 2031.

La organización internacional optó por una alianza con la compañía estadounidense para cambiar el paradigma establecido.

BREAKING: FIFA, Fanatics, and Topps have signed a long-term, exclusive collectibles deal covering trading cards, stickers, and trading card games.



The partnership officially begins in 2031 and will include both physical and digital collectibles… and YES, there will be World… pic.twitter.com/ek1x3S1ysQ — Topps (@Topps) May 7, 2026

La decisión implica la culminación de casi seis décadas de vínculo entre la FIFA y Panini, que ostentó la licencia de álbumes y figuritas de la Copa Mundial desde 1970, con la única excepción del evento organizado en Estados Unidos en 1994 y que cerrará su ciclo con la edición de 2030.

Nuevo pacto con Fanatics

“La FIFA y Fanatics acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo —surtirá pleno efecto en 2031— para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos”, destacó la Casa Madre del fútbol mediante un comunicado oficial.

“Se ofrecerán a los aficionados nuevos productos, como el programa de parches de camisetas, que incluirá los de jugadores debutantes. Estos parches se integrarán en cartas coleccionables a partir de 2031. Fanatics Collectibles se encargará del diseño y desarrollo de todos los productos, que fabricará la marca Topps”, remarcó la FIFA.

FIFA and Fanatics expand wide-ranging relationship to include historic exclusive collectibles agreement (trading cards, stickers and trading card games)



🗞️🔗👉https://t.co/5UotCuJ5xq pic.twitter.com/jzuFY9B1rI — FIFA Media (@fifamedia) May 7, 2026

El acuerdo marca un hito para el mercado global de coleccionismo deportivo. Panini, en el ciclo comprendido entre la Copa Mundial de Qatar 2022 y la prevista en 2030, proyectaba ingresos cada vez mayores: la firma reconoció ventas netas cercanas a $720 millones de dólares con los productos de Qatar, estimó en $1,480 millones de dólares para 2026 y $1,500 millones de dólares para el siguiente Mundial.

En contraste, Fanatics prevé superar los $4,000 millones de dólares en ingresos por coleccionables solamente en 2026, de acuerdo con datos citados por el portal The Athletic. La compañía estadounidense ya concentra derechos exclusivos de competencias como la NBA, NFL, MLB, Premier League y Fórmula 1.

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