Trump sobre el Mundial 2026: “No pagaría $1,000 dólares por un boleto”

A menos de un mes para que ruede el balón en el Mundial 2026, el presidente Donald Trump hizo mención sobre la polémica escalada de precios de las entradas. En una entrevista con The New York Post, el mandatario expresó su sorpresa y preocupación por el costo de los boletos para el debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay, que se celebrará el 12 de junio en Los Ángeles con precios base que parten desde los $1,000 dólares.

“Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto”, confesó el presidente, quien manifestó su inquietud por el hecho de que sus seguidores con menos recursos queden excluidos del evento.

Trump enfatizó que le decepcionaría que la “gente de Queens y Brooklyn” que lo apoya no pudiera asistir debido a las barreras económicas, y aseguró que “estudiará” el asunto de la asequibilidad.

Pese a sus reservas sobre el impacto en el bolsillo del ciudadano promedio, el magnate no escatimó en elogios para la gestión financiera de la FIFA. El presidente calificó el torneo como un “éxito increíble” y “extremadamente exitoso”, destacando el hito histórico de haber vendido un récord de 5 millones de boletos.

La contradicción entre el éxito en taquilla y la accesibilidad se ha vuelto un tema central en la previa del torneo. Mientras que los precios de reventa para la gran final han alcanzado cifras astronómicas de hasta $2 millones de dólares, la FIFA ha defendido su postura bajo la premisa de la “ley del mercado dinámico”, permitiendo que la oferta y la demanda dicten los valores en las plataformas oficiales de intercambio.

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