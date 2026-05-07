“Fin a una era de abusos y negligencia”: alcaldía de Nueva York logró acuerdo millonario contra dos caseros

La Ciudad de Nueva York obtuvo un acuerdo de conciliación en un tribunal por $31 millones de dólares contra los dueños de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers en El Bronx, donde los inquilinos llevaban años quejándose de una serie de problemas.

El acuerdo de conciliación surge a raíz de una demanda presentada en 2024 con el apoyo de la Legal Aid Society, la cual condujo finalmente a la sentencia judicial. El alcalde Zohran Mamdani y funcionarios de vivienda anunciaron ayer el acuerdo; y la presidenta del distrito de El Bronx, Vanessa Gibson, calificó el caso como un ejemplo para los propietarios de toda la ciudad.

Los funcionarios municipales señalaron que los inquilinos llevaban años sufriendo por la falta de calefacción y agua caliente, ascensores que a menudo estaban fuera de servicio, balcones en estado ruinoso y la presencia de plagas dentro de los apartamentos, todo ello mientras seguían pagando el alquiler, destacó ABC News.

Durante una conferencia de prensa, varios inquilinos se emocionaron al expresar que no podían creer que ese día hubiera llegado por fin. Otros preguntaron al alcalde si se les reembolsarían los años en los que no se cubrieron sus necesidades básicas de vivienda. “No debería tener que hervir agua para bañarme en el año 2026”, comentó un inquilino. “Eso es totalmente inaceptable, por lo que mantengo la esperanza”.

Como parte de la sentencia dictada por el tribunal está previsto que las reparaciones y mejoras necesarias en las propiedades comiencen de inmediato. Se contratará a un director de reestructuración para supervisar los trabajos, y las cuentas de los propietarios han sido congeladas.

“Esto es mucho más que una simple conversación sobre soluciones provisionales”, declaró Mamdani. “Se trata de poner fin a una era de abusos y negligencia. Nos aseguraremos de acabar con esta impunidad para dichos propietarios. Esto garantizará mejores condiciones de vida para aquellos que se han visto obligados a vivir en medio de la negligencia”.

Los dueños de estas propiedades, Karan Singh y Rajmattie Persaud, figuran en la lista de los “Peores Propietarios” elaborada por el Defensor del Pueblo, destacó Mamdani en Twitter/X.

Del monto total del acuerdo, ya se han asignado $900,000 dólares para realizar reparaciones inmediatas en los edificios. «Estos fondos provienen directamente de las cuentas de los propietarios; dinero que, de otro modo, debería haberse destinado a estos trabajos hace mucho tiempo», afirmó Mamdani. «Y no sólo realizaremos las reparaciones urgentes que se necesitan hoy, sino también las mejoras a largo plazo que los inquilinos merecen».

Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.