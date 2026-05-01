Miles de neoyorquinos en riesgo de perder su vivienda: fin de cupones federales EHV administrados por NYCHA

Miles de neoyorquinos podrían quedarse sin hogar para finales de este año, a medida que se agotan los fondos de un programa federal de vales de vivienda (EHV) mucho antes de lo previsto.

“Es agotador, es traumatizante, es una vergüenza”, declaró a ABC News Lashonne Smith, quien vive en Brooklyn y desde 2022 se ha beneficiado de esa ayuda para pagar una parte de su alquiler, conocida como Vales de Vivienda de Emergencia (EHV), del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Ella es una de las más de 5,200 personas en el área de la ciudad de Nueva York que perderán sus vales de vivienda. En todo el país hay 70,000 personas afectadas. Smith, madre de dos hijos, relató que quedó muy afectada cuando le llegó la notificación. “Recibí un correo electrónico y, al ver el logotipo de NYCHA, casi me caigo al suelo”, relató. “Sentí como si me hubiera caído una bomba encima”.

Se trataba de un correo electrónico de la Autoridad de Vivienda Pública de NYC, que administra los fondos federales a nivel local, en el que se informaba que la financiación “se agotará para finales de 2026 y NYCHA ya no podrá realizar los pagos de subsidio EHV para su apartamento”. El aviso también indicaba que la agencia municipal está “trabajando para encontrar opciones alternativas de vivienda subsidiada”.

En Nueva York los EHV ayudan a encontrar vivienda a personas sin hogar, en riesgo de estarlo o víctimas de violencia doméstica. Funciona similar a la Sección 8, donde los participantes pagan aproximadamente en renta sólo 30% de sus ingresos y el subsidio cubre el resto.

El Congreso creó estos cupones a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, al final de la pandemia. Los fondos federales estaban destinados a proporcionar vivienda a los sectores más vulnerables del país, pero la financiación se está interrumpiendo cuatro años antes de lo previsto (30 de septiembre de 2030), debido al rápido agotamiento de los fondos provocado por los elevados aumentos en los precios de los alquileres.

El aviso que está enviando NYCHA también establece que los titulares de los vales EHV deben completar una solicitud para su programa de vivienda pública; sin embargo, no existe garantía alguna de que se les asigne un lugar donde vivir. Actualmente la lista de espera cuenta con más de 150,000 personas inscritas y algunos apartamentos han sido invadidos ilegalmente.

En un comunicado enviado al equipo de investigación de ABC News, NYCHA declaró: “El año pasado el gobierno federal anunció que pondría fin anticipado al Programa de Vales de Vivienda de Emergencia (EHV), dado que los fondos se agotarían a finales de 2026. Para poder recibir una oferta de vivienda subsidiada alternativa por parte de NYCHA los participantes del programa EHV deben completar una solicitud para el programa de vivienda pública. NYCHA insta a los residentes a enviar su solicitud antes del 1 de mayo y continuará aceptando solicitudes de forma continua a lo largo del verano. NYCHA comenzará a ofrecer opciones alternativas a los participantes del programa EHV de manera escalonada, a partir de la primavera”.

En un correo electrónico de seguimiento, NYCHA solicitó a los futuros inquilinos que se encuentran en la lista de espera que “…estén atentos a cualquier correspondencia futura”, y les informó que “…se pondrán en contacto con ustedes, tanto por correo postal como por correo electrónico, para indicarles cuáles son los siguientes pasos a seguir”.

A considerar:

-La Autoridad de Vivienda Pública de la ciudad de Nueva York (NYCHA) suma más habitantes que toda la población de urbes como Boston o Denver.

-La vivienda asequible es una preocupación constante en NYC: según un reciente estudio, más de 16,300 apartamentos saldrán al mercado en Nueva York tras conversión de oficinas debido a presiones financieras y demográficas e incentivos respaldados por el gobierno local. Pero sus alquileres no son económicos.

-En agosto de 2025 el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un plan de rezonificación que permitiría la construcción de unas 9,500 nuevas viviendas en Midtown Manhattan, donde las normas urbanísticas que datan de hace décadas habían bloqueado levantar nuevos edificios residenciales.

–Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.