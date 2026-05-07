“Hamilton” llega con una edición de coleccionista 4K UHD

La película del musical “Hamilton” se prepara para un nuevo capítulo con su llegada en formato Blu-ray 4K UHD el próximo 16 de junio, esta vez acompañada de una edición de coleccionista pensada para quienes atesoran cada detalle del fenómeno.

El lanzamiento trae material inédito que ilumina la mezcla entre teatro y cultura urbana que definió la propuesta original.

Uno de los añadidos más esperados es el documental “Spark into a Flame: Hamilton & Hip-Hop”, un acercamiento a esa chispa que unió la historia estadounidense con las raíces del hip-hop.

La pieza reúne testimonios del creador del musical, Lin-Manuel Miranda, y de figuras que vivieron de cerca cómo el espectáculo transformó la escena, desde artistas vinculados al proyecto, hasta voces esenciales del género urbano. Entre ellos aparecen Busta Rhymes, Nas, Questlove, Black Thought, Angie Martinez, Common, Dessa y Residente, entre otros.

Un lanzamiento que potencia la experiencia

La edición aprovecha la calidad Dolby Vision 4K y el sonido Dolby Atmos, una combinación que realza el impacto que ya tenía la obra original, ganadora de los premios Tony y Pulitzer. Además de la filmación completa de Broadway, el paquete incluye una versión para cantar a coro, el cortometraje “Reuniting the Revolution” y el documental principal.

El formato también seduce por los objetos especiales que acompaña como un póster de tela, un set de tarjetas artísticas coleccionables y un folleto con la letra de Alexander Hamilton junto a su partitura para piano.

Un retrato cinematográfico que conserva la fuerza del escenario

La película captura la producción original presentada en el Teatro Richard Rodgers en 2016 y se sostiene como una de las mejores adaptaciones teatrales registradas en cámara. La propuesta une recursos del cine y del teatro en vivo para meter al espectador en el corazón del espectáculo, con una energía que se mantiene fresca aún después de su estreno en streaming.

El relato sigue la vida de Alexander Hamilton desde una perspectiva moderna que fusiona hip-hop, jazz, R&B y musical de Broadway. La combinación construyó un punto clave en la cultura contemporánea y dejó huella en la educación y el entorno político, algo que este nuevo lanzamiento en 4K reactiva para quienes quieren volver a ese universo o descubrirlo por primera vez.

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