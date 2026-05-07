Joven autista estuvo atrapado junto a su padre muerto por días en hogar lleno de escombros en Nueva York

Un joven autista de 25 años fue hallado ayer varado junto al cuerpo en descomposición de su padre, dentro de una habitación repleta de basura en un hogar en Brooklyn (NYC).

Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el hombre mayor fue encontrado sin vida dentro de una vivienda unifamiliar en Brighton Seventh St., cerca de Ocean View Ave., en el barrio Brighton Beach, poco antes de las 11:00 a.m. del miércoles. Aún no está claro cuándo ni cómo falleció.

La casa donde se produjo el hallazgo había sido subdividida en aproximadamente una docena de apartamentos distribuidos a lo largo de sus dos plantas. Sintokh Singh, un vecino de 55 años que reside en la misma vivienda, relató que llamó al 911 después de que el hedor proveniente de la unidad del difunto se volviera insoportable.

«Durante los últimos dos o tres días, él no salió de la habitación», comentó Singh al Daily News. «El olor era malo; realmente malo». Los equipos de rescate encontraron al hijo atrapado junto al cadáver de su padre tras forzar la puerta de su apartamento, añadió.

«Había tanta basura dentro que, cuando derribaron la puerta, la cabeza de su hijo asomó entre todos los desperdicios», relató Singh. «Estaba asustado. Llevaba un par de días sin comer». «Todo era basura y botellas. No había espacio libre en el interior; solo basura y botellas», insistió.

Los paramédicos trasladaron al joven autista al centro médico South Brooklyn Health para recibir tratamiento, según informaron los bomberos. Su estado de salud no se dio a conocer de inmediato.

Singh explicó que el hombre vivía solo con su hijo, quien requería cuidados y supervisión las 24 horas del día. «Su hijo (tiene) una discapacidad muy severa», señaló el vecino. «No puede hablar ni cambiarse el pañal por sí mismo. Su padre tenía que bañarlo; su padre tenía que hacerlo todo por él». «(Mi vecino) era un tipo muy amable», añadió Singh. «Adoraba a su hijo; su hijo era su vida entera».

En un caso parecido, en noviembre una mujer de 80 años y su hijo de 52 fueron hallados en estado de descomposición en un apartamento en Brooklyn (NYC) luego de reportes de mal olor. En abril de 2025 durante al menos dos semanas una niña de 4 años convivió con los cadáveres de su madre y su hermano en un apartamento en El Bronx (NYC). Durante ese tiempo la policía y Administración de Servicios para Niños (ACS) estuvieron allí, pero se marcharon cuando nadie abrió la puerta, según los vecinos.

En marzo de 2025 una mujer de 33 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Brooklyn (NYC). En agosto de 2024 una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en descomposición dentro de un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la ACS.

En julio de 2023 dos cadáveres masculinos en avanzado estado de descomposición fueron hallados dentro de un apartamento en Brooklyn (NYC). Tenían 77 y 68 años. En mayo de ese año, también en ese condado un hombre y su madre fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en su apartamento.

En octubre de 2022 un hombre murió dentro de su apartamento en Harlem y el cadáver pasó varios días sin ser advertido, hasta que la sangre comenzó a gotear a su vecina del piso de abajo. En enero de ese año el esqueleto de un anciano de 84 años fue encontrado dentro de un apartamento donde aún vivía su esposa entre grandes cantidades de basura y excremento en Brooklyn (NYC). En marzo de 2021 una mujer de 75 años y su hijo autista fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en un edificio NYCHA en Queens.

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