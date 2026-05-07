Si tu billete tiene una pequeña estrella, podría valer mucho dinero

Un detalle que muchas personas pasan por alto en los billetes de dólar podría convertir un simple billete en una pieza codiciada por amantes de la numismática. Se trata de una pequeña estrella ubicada junto al número de serie, una marca que en algunos casos puede aumentar considerablemente su valor.

Qué es un ‘star note’

Estos billetes especiales, conocidos como ‘star notes’, son emitidos por la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos cuando ocurre un error durante la producción de un billete.

En lugar de reutilizar el mismo número de serie, las autoridades imprimen un nuevo billete con una estrella al final del número para indicar que reemplaza al original defectuoso.

Este sistema permite mantener números de serie únicos en circulación.

Por qué algunos valen más dinero

No todos los billetes con estrella son extremadamente valiosos, pero ciertos ejemplares pueden venderse por mucho más que su valor original.

El precio depende principalmente de:

–Rareza

–Estado físico del billete

–Tamaño de la tirada de impresión

Los billetes provenientes de lotes pequeños, especialmente inferiores a 640,000 ejemplares, suelen ser más buscados por coleccionistas.

Además, los billetes sin dobleces, manchas o daños pueden alcanzar precios mucho mayores.

Según el reporte, algunos ‘star notes’ se han vendido desde $3 hasta más de $500.

Cómo saber si tu billete podría ser especial

Para revisar si un billete tiene potencial valor de colección, los expertos recomiendan:

1. Revisar si aparece una pequeña estrella junto al número de serie

2. Verificar el año de emisión

3. Consultar bases de datos especializadas

4. Evaluar el estado físico del billete

Herramientas como MyCurrencyCollection o buscadores especializados permiten comparar la rareza de cada ejemplar.

Hallazgos inesperados

El informe menciona casos de personas que encontraron estos billetes en situaciones cotidianas.

Un coleccionista descubrió un billete de $1 con estrella entre monedas y efectivo común, y posteriormente lo vendió por más de $100 debido a su baja tirada.

En otro caso, un cajero identificó un billete en excelente estado durante una transacción diaria y logró venderlo después en internet con ganancias adicionales.

Errores comunes entre principiantes

Los especialistas también advierten sobre algunas ideas equivocadas frecuentes.

Una de las más comunes es creer que todos los billetes con estrella son raros o muy costosos, algo que no siempre ocurre.

También señalan que la antigüedad no garantiza valor alto, ya que la rareza y la conservación suelen ser más importantes.

Además, recomiendan no confiar únicamente en precios publicados en internet, pues muchos anuncios muestran cifras infladas que no reflejan ventas reales.

Un detalle que muchos ignoran

Aunque la mayoría de estos billetes no convierten a alguien en millonario, sí representan un nicho interesante dentro del coleccionismo de dinero.

Por eso, algunos expertos sugieren revisar cuidadosamente los billetes antes de gastarlos, ya que un pequeño símbolo podría esconder un valor mucho mayor al esperado.

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