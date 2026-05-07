Todd Blanche confirma avance de plan para quitar la ciudadanía a ciertos inmigrantes

El fiscal general interino, Todd Blanche, anunció este jueves un incremento en el plan para anular la ciudadanía de estadounidenses naturalizados que hayan mentido en sus solicitudes migratorias, así lo confirmó el propio funcionario a CBS News.

Durante la entrevista ofrecida desde Phoenix, el fiscal Blanche señaló las consecuencias para quienes omitieron información o engañaron a las autoridades, y agregó que la administración Trump está procesando más casos de desnaturalización que en los últimos nueve años.

“Si vas a venir a obtener la ciudadanía de este país, pero lo vas a hacer mediante fraude, de una manera ilegal, deberías preocuparte”, declaró Blanche.

Se espera una revisión amplia de perfiles de migrantes

Aunque no se precisó una cifra exacta de personas que podrían perder su estatus, el fiscal sugirió que la campaña de revisión es amplia y afectará a diversos perfiles.

“No nos limitamos a nadie en particular, salvo para decir que, lamentablemente, y creo que van a oír hablar más de esto en los próximos días y semanas, hay muchas personas que son ciudadanas y no deberían serlo”, destacó.

A diferencia de otros procesos migratorios, la revocación de la ciudadanía es competencia exclusiva del Departamento de Justicia y requiere de litigios en tribunales federales. En tal sentido, el gobierno debe demostrar ante un juez que el individuo obtuvo la naturalización de manera fraudulenta, señaló el medio anteriormente citado.

Entre 1990 y 2017, Estados Unidos presentó un promedio anual de solo 11 casos. Sin embargo, un memorando reciente instruyó a los funcionarios federales a priorizar una gama más amplia de infracciones. Estas incluyen fraude financiero, lo que desplaza el enfoque que se limitaba casi exclusivamente a criminales de guerra o amenazas a la seguridad nacional.

¿Cuánto impactará en la población naturalizada?

Ante el nerviosismo detectado en la comunidad de 24 millones de ciudadanos naturalizados en el país, Blanche desestimó que la preocupación deba ser generalizada.

“No creo que sea cierto que esos 24 millones de ciudadanos estén preocupados. Creo que solo un porcentaje muy pequeño de ellos lo está. Y sí, deberían estarlo”, aclaró el funcionario. “No debemos tolerar el fraude. No debemos tolerar las mentiras”.

El Departamento de Justicia recordó que existen mecanismos legales para que los señalados impugnen las demandas de revocación antes de que se tome una decisión definitiva.

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