¿Cómo y por qué cerrar las prisiones de ICE que han sido clave en deportaciones masivas de Trump? (podcast)

Aunque está lejos de las fronteras, prisiones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Ohio se han convertido en un ejemplo de por qué estos centros de retención de inmigrantes deberían cerrar, según un reciente reporte de diversas organizaciones.

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“La deportación masiva no puede ocurrir sin lugares donde almacenar personas y organizar su expulsión sistemática del país. Las cárceles de los condados están alquilando su ‘espacio de camas’ al gobierno federal y son contractualmente responsables del cuidado y custodia de los inmigrantes detenidos por ICE”, indica el reporte. “Este espacio solo está disponible debido a cambios en los patrones delictivos y la reducción de la población en los condados de Ohio, lo que sugiere la necesidad de cerrar y consolidar cárceles en lugar de buscar nuevas formas de llenarlas”.

El informe fue realizado por la Alianza de Inmigrantes de Ohio (OIA), titulado “Cómo acabar con las cárceles de inmigrantes en Ohio: Cómo y por qué”, donde se explica el concepto de cárcel de inmigrantes en términos sencillos y presenta recomendaciones para una política más lógica y humana.

El reporte integra las voces de decenas de personas que han padecido el arresto de ICE y el encierro en alguna prisión en Ohio.

“El informe […] describe cómo los inmigrantes detenidos se organizaron dentro de las cárceles de los condados de Morrow y Butler durante el primer mandato de Trump, logrando poner fin a dos contratos de ICE”, dice el reporte. “También explica cómo las actuales políticas de arresto y detención del ICE ponen en peligro a la ciudadanía, con ejemplos reales de la ‘Operación Buckeye’ y el Departamento de Policía de Gratis”.

Un elemento a destacar es cómo los acuerdos 287g –que policías locales y estatales firman para cooperar con ICE– afectan a las comunidades y contribuyen a la persecución de inmigrantes.

“Hay personas encarceladas en todo Ohio que no han sido acusadas de ningún delito, ni lo serán jamás. Están allí por motivos de inmigración civil, ppero siguen encarceladas, y nuestros impuestos federales siguen pagando por ello. Esta es una política de inmigración ilógica y extrema”, indicó La directora ejecutiva de OIA, Lynn Tramonte.

Tramonte ahondó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ los hallazgos reflejados en el reporte especial.

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