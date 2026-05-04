EE.UU. levanta restricciones migratorias para médicos extranjeros

El Gobierno del presidente Donald Trump decidió excluir a los médicos extranjeros de la prohibición de viajes que afecta a ciudadanos de 39 países, permitiéndoles retomar trámites clave como visas de trabajo y procesos de residencia permanente.

La medida, reportada por The New York Times, supone un cambio relevante respecto a la política aplicada desde enero, cuando la Casa Blanca ordenó congelar decisiones migratorias para esos países, afectando incluso a profesionales de la salud que ya trabajaban en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información, el Departamento de Seguridad Nacional comunicó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reanudará el procesamiento de permisos laborales y solicitudes vinculadas a médicos impactados por las restricciones.

Aunque la prohibición no aplicaba a quienes ya contaban con visas aprobadas o se encontraban dentro del país, las autoridades habían suspendido renovaciones y actualizaciones, lo que dejó a muchos profesionales en una situación incierta.

Esa paralización afectó directamente la continuidad laboral de médicos extranjeros, especialmente en hospitales y centros de salud que dependen de personal internacional para cubrir vacantes.

Presión del sector médico

La decisión llega tras semanas de presión por parte de organizaciones médicas. Más de 20 asociaciones enviaron una carta a la administración Trump en la que manifestaron su “preocupación” por el impacto de la política y pidieron una excepción específica para los trabajadores sanitarios.

El debate cobró mayor relevancia en medio de advertencias sobre una futura escasez de personal. La Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos (AAMC) ha estimado que Estados Unidos podría enfrentar un déficit de hasta 86,000 médicos para 2036.

La aplicación de las restricciones también derivó en situaciones polémicas, como el arresto del médico venezolano Ezequiel Veliz en Texas el pasado 6 de abril por agentes migratorios.

La exclusión de los médicos del veto busca ahora aliviar parte de la presión sobre el sistema sanitario y evitar interrupciones en la atención médica, en un contexto de creciente demanda de profesionales.

Sigue leyendo: