Así fue el camino del Arsenal y PSG a la final de la Champions League

El próximo 30 de mayo, el Puskas Arena de Budapest se convertirá en el epicentro del fútbol mundial justo un par de semanas antes del inicio del Mundial 2026. La final de la Champions League enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta, frente al París Saint-Germain de Luis Enrique, el vigente campeón.

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El camino del PSG

El conjunto parisino parte como el gran favorito tras una exhibición de poderío en semifinales. Tras una fase de grupos algo irregular, el vigente campeón alcanzó su mejor versión en las eliminatorias, donde despachó con autoridad al Mónaco, Chelsea y Liverpool.

El PSG llega a su segunda final consecutiva tras una eliminatoria antológica contra el Bayern Múnich (6-5 en el global), donde demostró que puede ganar tanto por pegada como por resistencia defensiva. Tras haber conquistado el título el año pasado con un contundente 5-0 ante el Inter, los de Luis Enrique buscan su segunda “Orejona” para confirmar su hegemonía en Europa.

El camino del Arsenal

Para los “Gunners”, esta es la oportunidad de resarcirse de la final perdida en 2006 y lograr el primer título de su historia en esta competición. Su camino en las eliminatorias, dejando atrás a equipos como el Bayer Leverkusen, el Sporting de Portugal y, finalmente, al Atlético de Madrid en una semifinal cerradísima, avala su madurez competitiva.

Su clasificación se selló en una semifinal de máxima tensión contra el Atlético de Madrid, donde un solitario gol en Londres bastó para devolver al club inglés a una final de Champions veinte años después de su primer intento.

La fuerza de la ofensiva contra una defensa inamovible

PSG: Es el equipo más goleador de la edición con 44 tantos (2,75 por partido). Su camino ha sido una alfombra de goles tras eliminar a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern. Sin embargo, su fragilidad defensiva (22 goles en contra) es la esperanza de sus rivales.

Es el equipo más goleador de la edición con 44 tantos (2,75 por partido). Su camino ha sido una alfombra de goles tras eliminar a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern. Sin embargo, su fragilidad defensiva (22 goles en contra) es la esperanza de sus rivales. Arsenal: Los de Arteta son la otra cara de la moneda. Solo han concedido 6 goles en toda la competición (0,43 por encuentro). Además, son el único equipo que no conoce la derrota en este curso europeo, con un registro impecable de 11 victorias y 3 empates.

El doblete del PSG en el horizonte

Ambos conjuntos llegan a Budapest con la posibilidad de firmar una temporada perfecta. En la Premier League, el Arsenal lidera con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque los de Guardiola cuentan con un partido menos, lo que augura un final de liga de infarto.

Por su parte, el PSG tiene la Ligue 1 encarrilada con seis puntos sobre el Lens, a quien se enfrentará en un duelo directo la próxima semana para intentar sellar el título nacional antes de viajar a Hungría.

Con el PSG buscando revalidar su trono y el Arsenal persiguiendo su primera estrella bajo un invicto histórico, la final de Budapest se perfila como el capítulo definitivo de la temporada 2025/2026.

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