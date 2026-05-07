Trump y Lula destacan avances en su reunión pese a tensiones por aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su reunión con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “transcurrió muy bien”, mientras Lula afirmó que el encuentro permitió dar “un paso importante” en la relación entre ambos países en medio de tensiones por los aranceles impuestos por Washington.

“Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Conversamos sobre muchos temas, incluidos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien”, escribió Trump en Truth Social tras el encuentro en la Casa Blanca.

Por su parte, Lula sostuvo en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington que regresaba convencido de que se había dado “un paso importante en la relación democrática e histórica que Brasil tiene con Estados Unidos”.

“La buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo para el mundo”, declaró el presidente brasileño.

El encuentro, el primero entre ambos en Washington desde octubre, se extendió durante casi tres horas y se desarrolló en un contexto de fricciones diplomáticas derivadas de las medidas arancelarias impulsadas por la administración Trump desde su regreso al poder en 2025.

Conversaciones sobre comercio y aranceles

Trump adelantó que representantes de ambos gobiernos continuarán las conversaciones en los próximos meses para discutir “ciertos elementos clave”, aunque no ofreció detalles adicionales.

El presidente brasileño explicó que el tono de la reunión fue cordial y que ambos abordaron temas comerciales y políticos. También relató que durante el encuentro aconsejó a Trump mostrarse relajado ante las cámaras y sonreír más frente a la prensa.

Lula incluso comentó que bromeó con el mandatario estadounidense al pedirle que no restrinja las visas a la selección brasileña durante el Mundial de fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos.

Sin comparecencia conjunta

A diferencia de lo habitual en visitas oficiales a la Casa Blanca durante el mandato de Trump, ambos líderes no realizaron una comparecencia conjunta ante periodistas.

Según fuentes brasileñas, Lula habría solicitado que cualquier interacción con la prensa ocurriera después de la reunión privada. Finalmente, la conferencia prevista no se llevó a cabo y la Casa Blanca decretó una pausa informativa durante parte de la tarde.

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