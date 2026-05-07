Ya está disponible en Netflix la segunda temporada de “The Chestnut Man”

Cinco años después, finalmente llegó la esperada secuela de “The Chestnut Man” o “Kastanjemaden”, como también se le conoce; ya está disponible en la plataforma de Netflix tras anunciarse que estaría en la programación con los capítulos completos a partir de este jueves, 7 de mayo.

El thriller recibió grandes elogios en su primera temporada y por esa razón las expectativas eran bastante altas con respecto a esta nueva producción. Hasta el momento, la cifra de visualizaciones durante su primer día no ha sido revelada y tampoco las críticas, pero sí se observaron algunos comentarios de seguidores de este trabajo desde la primera parte.

Opiniones sobre la segunda temporada de “The Chestnut Man”

Para los que no lo recuerdan, esta serie está basada en una novela danesa de miedo, crimen y suspenso. En su primera producción obtuvieron nada más y nada menos que un 100% de consideraciones en Rotten Tomatoes.

Algunos de los comentarios de las personas que ya tuvieron la oportunidad de divisar los seis capítulos que conforman esta segunda temporada afirman que “valió la pena la espera“, según el portal Sensacine, una clara perspectiva que solamente le deja saber a las personas que aún no la han visto que entren a su plataforma de Netflix para poner a rodar otra interesante entrega de la novela thriller nórdica, una combinación muy bien valorada por los cinéfilos.

¿Qué verás en la segunda temporada de “The Chestnut Man”?

Para la segunda temporada, regresó la pareja de detectives que protagoniza la historia, Naia Thulin y Mark Hess, interpretados por Danica Curcic y Mikkel Boe Folsgaard.

En esta oportunidad, la pareja que combate el crimen se encargará de investigar un caso en el que el cuerpo de una mujer habría sido encontrado sin vida en la ciudad de Copenhague y, en los resultados de la búsqueda, se percatan de que estaba siendo acosada desde hace un tiempo y deben apresurarse en su misión de conseguir al asesino, para evitar situaciones similares con nuevas víctimas.

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