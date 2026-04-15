“The Boroughs” en Netflix: productores de “Stranger Things” estrenan nueva serie

“Stranger Things” fue una de las series tenebrosas que ha generado mayor audiencia a nivel global y sus dos productores realizaron una fusión de lujo para crear una interesante historia, ahora con la serie “The Boroughs: Jubilación Rebelde”, la cual se estrenará el próximo 21 de mayo, únicamente en la plataforma de Netflix.

Los hermanos Matt y Ross Duffer se encargaron de estar bajo la producción de una miniserie creada por Jeffrey Addis y Will Matheus, quienes fueron los escritores de “El Señor de los Anillos: La guerra de los Robirrim”. Por esa razón, las expectativas son sumamente altas y, con la presentación del tráiler oficial este lunes, crecieron aún más.

Sinopsis

“The Boroughs” muestra una trama compleja de ciencia ficción protagonizada curiosamente por personas mayores, quienes se van a una residencia de jubilados en Nuevo México y allí comienzan a experimentar situaciones sobrenaturales.

El primero en descubrir que algo no estaba bien fue Sam Cooper. Posteriormente, se logró hacer aliado de otro grupo de personas mayores de la comunidad que se encargan de investigar a profundidad las situaciones que esconde la ciudad. Estas personas se convertirán en una especie de héroes luego de un descubrimiento extraordinario.

Reparto de lujo

Otra de las razones por las que este proyecto promete es porque no solamente contará con una producción de lujo, sino también con un elenco de primeros actores en el reparto.

Alfred Molina es el encargado de interpretar al protagonista Sam Cooper. Además, hay otros actores de renombre como: Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Ed Begley Jr., Dee Wallace, Karan Soni y Jane Kaczmarek.

Mes tras mes, Netflix continúa renovando su contenido para seguir atrapando nuevas audiencias y mantener la que ya tiene, y con esta producción los números podrían alcanzar cifras impresionantes si la trama confirma lo que se prevé con el talentoso equipo que es parte de esta interesante serie.

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