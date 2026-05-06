“Berlín y la dama de armiño”, la nueva producción de los creadores de “La casa de papel” que se estrena el 15 de mayo

Tres años después la serie de Berlín, el egocéntrico personaje de “La Casa de Papel”, anunció su segunda temporada, la cual será estrenada este 15 de mayo y se titulará “Berlín y la dama del armiño”. Esta producción mantendrá su difusión a través de la plataforma de Netflix.

Tras el superlativo éxito de “La Casa de Papel”, sus creadores Álex Pina y Esther Martínez Lobato decidieron seguir en un proyecto que está relacionado porque mantiene su esencia en los robos y con Pedro Alonso, manteniendo los mismos rasgos de Berlín, su personaje en el robo de la fábrica de moneda y timbre.

Tráiler

La serie consta igualmente de ocho capítulos, como la primera, y será ambientada en la ciudad de Málaga, Sevilla, donde el cerebro de la operación (Berlín) y su pequeña banda planea hacerle daño al patrimonio del duque y duquesa de la ciudad, luego de un pasado donde hirieron el ego de este quirúrgico ladrón.

No obstante, para no generar sospechas, venderán humo con un supuesto robo en la casa del armiño en Toledo, un plan que, más que ser macabro, parece una venganza personal y que aparentemente, harán en colaboración justamente del duque.

El avance:

Este miércoles, fue publicado el segundo avance, en el que se muestra a la banda llegando a Sevilla, para luego reunirse con el duque, con quien supuestamente se unirán para planear el robo.

No obstante, Berlín y su mano derecha, hablan sobre otro plan en secreto, el cual más adelante descubre el duque y toda la operación empieza a tornarse cada vez más engorrosa. He allí donde se involucran los conflictos, los sucesos de disputa, la estrategia y las armas que le dan el toque de suspenso y emoción a este tipo de producciones que mantienen las mismas características de sus proyectos exitosos previos.

Reparto

Berlín (Pedro Alonso): El cerebro hedonista, romántico y egocéntrico de la banda.

El cerebro hedonista, romántico y egocéntrico de la banda. Damián (Tristán Ulloa): El cerebro calculador y mano derecha de Berlín.

El cerebro calculador y mano derecha de Berlín. Candela (Inma Cuesta): Un nuevo fichaje sevillano. Es imprevisible, de armas tomar y acaba robándole el corazón a Berlín.

Un nuevo fichaje sevillano. Es imprevisible, de armas tomar y acaba robándole el corazón a Berlín. Duques de Málaga (José Luis García-Pérez y Marta Nieto): Un matrimonio de la alta sociedad tan refinado como peligroso, que subestima al protagonista.

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