Yankees: Dominicano Jasson Domínguez entra en protocolo de conmociones tras terrible choque

Los New York Yankees se llevaron la victoria 9-2 en el comienzo de una serie ante los Texas Rangers, en una tarde que terminó con la lesión de Jasson Domínguez.

El jardinero dominicano fue retirado del campo en una camilla médica tras chocar contra la valla del jardín izquierdo al realizar una atrapada excepcional en la primera jugada del partido en el Yankee Stadium.

Domínguez corrió con precisión hacia el elevado de Brandon Nimmo, el primer bateador del partido, frente al abridor de los Yankees, Paul Blackburn, atrapando la pelota justo antes de que su espalda chocara contra la malla metálica que cubre el marcador digital.

Jasson Dominguez makes a tremendous catch but leaves the game on a cart after hitting the wall HARD



Ryan McMahon enters the game at 3B, Amed Rosario goes from 3B to RF and Cody Bellinger goes from RF to LF pic.twitter.com/OkaTwAUvtC — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 7, 2026

Los Yankees informaron que Domínguez fue examinado por el médico del equipo, el Dr. Chris Ahmad, en el Yankee Stadium y se le realizó una evaluación inicial de conmoción cerebral. Se le ha aplicado el protocolo de conmoción cerebral y continuará siendo monitoreado y evaluado durante los próximos días.

Además, Domínguez se someterá a una resonancia magnética en el hombro izquierdo en el Hospital NewYork-Presbyterian.

Tremendo impacto de Jasson Domínguez

Aturdido por la colisión, Domínguez permaneció en el suelo durante varios instantes, recibiendo atención del fisioterapeuta principal, Tim Lentych. El público aplaudió cuando Domínguez se puso de pie.

Negó con la cabeza mientras lo guiaban hacia el asiento del carrito médico, que desapareció por una puerta de servicio en el jardín izquierdo-central.

Jasson Domínguez nos regaló un atrapadón pero se llevó tremendo golpe. 😮⚾



El pelotero de los Yankees tuvo que salir del juego en la primera entrada.🤕 pic.twitter.com/jqsFNXtgrB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 7, 2026

Domínguez ha trabajado intensamente para mejorar su defensa, y los cazatalentos notaron una mejoría esta primavera y al comienzo de la temporada con el equipo de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Domínguez ha sido utilizado como bateador designado en siete juegos desde su ascenso de las ligas menores; el jueves marcó su segundo juego este año en los jardines.

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