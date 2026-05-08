5 formas de transformar el clavo y la canela en tu bebida favorita de la tarde

Una bebida caliente o fría con toques de clavo de olor y canela es ideal para hacer un break en la tarde, relajarse y bajar el estrés. Estas dos especias aromáticas dan una nota dulce y ayudan, a través de sus aromas, a adentrarse en la calma tan necesaria. Ya sea en una versión refrescante o reconfortante, esta combinación junto a otros ingredientes tiene el poder de alegrarte el día.

El break de la tarde es el momento ideal para compartir y desconectar. Si buscas calmarte, nada mejor que las infusiones para dar esa pausa. Las especias aromáticas, con sus perfiles olfativos, nos introducen en el mundo del disfrute. Aquí te presento cinco combinaciones que, además de reconfortantes, son un verdadero gusto para el paladar.

Ciencia aromática: beneficios del eugenol y el cinamaldehído

La mezcla base de canela y clavos de olor posee un alto poder antioxidante. No solo es una delicia sensorial, sino que sus compuestos químicos trabajan a favor de tu salud:

Clavo de olor (Syzygium aromaticum): Originario de la India, es una especie rica en polifenoles . Su compuesto estrella es el eugenol .

Originario de la India, es una especie rica en . Su compuesto estrella es el . Canela: Contiene cinamaldehído, responsable de su fragancia y de múltiples actividades biológicas. Además, aporta ácido cinámico, cinamato y eugenol.

Esta combinación destaca por poseer una fuerte actividad antimicrobiana, incluso frente a bacterias como la Helicobacter pylori, convirtiéndola en una bebida que protege tu sistema mientras te relajas.

Preparación base en 7 minutos

Para extraer los aceites esenciales de estas especias de forma óptima, solo necesitas:

Media ramita de canela .

. 3 clavos de olor .

. 1 taza de agua.

Deja hervir los ingredientes por 7 minutos y permite que la mezcla repose por otros 10 minutos para que los sabores se asienten correctamente. Para sabores más intensos, puede aumentar la cantidad de especias.

5 combinaciones para elevar tu infusión

Una vez lista tu base, puedes experimentar con estas combinaciones recomendadas por Mejor Con Salud, según tu preferencia o el clima del día:

Infusión fría para tardes de sol

Ideal para las tardes primaverales. Una vez hecha la preparación, déjala enfriar y sírvela con jugo de limón y mucho hielo. Es una alternativa refrescante y llena de vitalidad.

Cremosidad vegana (estilo chai latte)

Textura sedosa y aroma envolvente: la versión Chai Latte con leche vegetal eleva el eugenol del clavo a una experiencia de pura cremosidad. El refugio perfecto para tu tarde. Crédito: Shutterstock

Al agregar leche vegetal de coco, almendras o avena, la infusión se vuelve untuosa. La textura cremosa envuelve las especias, creando una experiencia reconfortante.

Nota cítrica con naranja

El clavo de olor se puede beber en infusiones y también se puede usar en aceites. Crédito: Shutterstock

La piel de naranja eleva el nivel de esta bebida. Asegúrate de usar solo la parte naranja (evita la parte blanca para que no amargue). Puedes infusionar la piel o añadir rodajas frescas al servir para obtener notas similares a un ponche tradicional.

Impulso natural con jengibre

¿Sabías que el clavo de olor es mucho más que una especia aromática? Gracias a su alto contenido de eugenol, es un aliado poderoso para limpiar tu organismo y combatir la inflamación. Crédito: Shutterstock

Esta es la base para un masala. Agrega un trozo de jengibre fresco al hervir. Su sabor ligeramente picante ofrece un extra de energía natural para terminar el día sin recurrir a la cafeína.

Relajación profunda con manzanilla

La manzanilla destaca por su capacidad de relajar el sistema nervioso central. Añadirla a esta infusión es la combinación definitiva para lograr un efecto sedante y placentero.

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