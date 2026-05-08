Telemundo asegura que “La Casa de los Famosos” tendrá una nueva temporada en el 2027

Uno de los realities pioneros en el orbe del streaming. “La Casa de los Famosos” seguirá trayendo nuevas vivencias en el 2027, debido a que Telemundo lo incluyó en su programación del próximo año, lo que significaría una séptima temporada.

Así se confirmó en el upfront, donde también se dieron a conocer otras producciones importantes. Este reality se ha convertido en una tradición en los últimos años, conectando muy bien con la audiencia por el dinamismo que presenta y su transmisión ininterrumpida a través del streaming.

Aunque evidentemente no se dieron a conocer más detalles, debido a que actualmente la sexta temporada está en curso, la principal intriga de los seguidores es quiénes serían los próximos protagonistas.

Otras programaciones

Asimismo, se anunciaron otros programas importantes a transmitirse en 2027, como la anunciada cuarta temporada de “La Reina del Sur” y “El Señor de los Cielos 10“.

“Estamos entrando en uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra compañía, impulsados por la Copa Mundial de la FIFA y un portafolio de contenido que refleja la magnitud e influencia de la audiencia latina”, señaló el presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises sobre la programación que presenta la empresa por el resto del 2026 y en el 2027.

¿”La Casa de los Famosos 6″ luce cada vez mejor?

La sexta edición de “La Casa de los Famosos” marcha cada vez mejor con las dinámicas empleadas, que siempre buscan un nuevo protagonista y no dejan que se vuelva monótono con el pasar de los días.

Actualmente marchan en la duodécima semana con ocho habitantes nominados a la placa de eliminación y varias nuevas integrantes que siguen trayendo careos, diferencias y disputa. El posicionamiento de este jueves fue un claro ejemplo de ello.

Los seguidores de este reality desde años anteriores se mantienen expectantes con cada nueva actividad y siguen interactuando sobre lo que acontece dentro de la casa.

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