“La Casa de los Famosos 6”: “El Divo” es el undécimo eliminado

Después de caminar sobre la cornisa en más de una ocasión y haberse salvado, la ruta de Eduardo Antonio Jiménez, “El Divo de Placetas”, llegó a su final tras convertirse en el undécimo participante eliminado de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”.

El Divo se midió a Horacio como los dos más perjudicados de acuerdo con las votaciones del público y tras el anuncio, se tornó muy tranquilo y, recíprocamente, los dos dieron una muestra de respeto. El cubano restó un participante más al “Team Tierra”.

El Divo había “esquivado varias balas”

Si había un participante que ya estaba acostumbrado a ser parte de la placa de nominados, ese era “El Divo”, quien duró varias consecutivas en el cuadro, excepto en la semana 10, donde fue el líder. Sin embargo, había logrado escabullirse de todos esos riesgos.

El cubano incluso se vio envuelto en una polémica hace un par de semanas donde Celinee Santos estuvo involucrada, luego de hacerle sentir su hombría mientras bailaban en la “fiesta mundialista” y una notable cantidad de seguidores solicitaron su expulsión de la casa, aunque nunca ocurrió.

Así va la lista de participantes que han dejado “La Casa de los Famosos 6”

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación)

Semana 9: Laura G (eliminación)

Semana 10: Kenzo (eliminación)

Semana 11: “El Divo de Placetas” (eliminación).

Caeli sigue firme en su batalla ante los “Guerreros de la luz”

Caeli sigue tomando protagonismo en el juego, en su lucha “sola contra el mundo” y más aún, contra sus excompañeros, los “Guerreros de la luz”.

Ahora, Caeli parece que se enfrascará con Luis Coronel, el nuevo habitante de la casa. Esto considerando que no se le puede dar la mano a quien no quiere recibirla.

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