Congresistas visitan Federal Plaza y denuncian abusos de ICE: 4 inmigrantes arrestados este viernes

El 26 de Federal Plaza, el edificio al que a diario acuden decenas de inmigrantes a citas con agentes de USCIS o audiencias en las cortes, relacionadas con sus casos de inmigración, para muchos sigue siendo “la casa del terror”.

Personas de todas las nacionalidades, buena parte de ellos latinos, entran a cumplir con sus diligencias y no saben si van a salir o terminar siendo arrestados por “La Migra”.

Así le pasó este viernes a una joven inmigrante, quien a pesar de estar legalmente en el país, solicitando asilo, y haber acudido de manera responsable ante el juez, que le emitió una nueva orden para comparecer en agosto, fue esposada y enviada a una de las celdas del piso 10, donde la agencia federal tiene a quienes son arrestados.

Sin más ni más y sin explicación alguna, la inmigrante pasó a engrosar la larga lista de miles de neoyorquinos que en lo que va de la administración Trump han acudido a sus citas al edificio de Manhattan con el riesgo de ser deportados.

La denuncia fue hecha por el congresista por Nueva York, Dan Goldman, quien en compañía del presidente del Caucus demócrata del Congreso, Pete Aguilar, este viernes en la mañana entró al 26 de Federal Plaza a supervisar el trabajo que están haciendo agentes de ICE, quienes siguen enmascarados. Los líderes políticos revelaron que durante su permanencia en el lugar, un total de cuatro inmigrantes fueron detenidos tras asistir a sus citas, lo que generó rechazo.

“Tres hombres y una mujer fueron arrestados. La mujer fue arrestada afuera de la corte, en el piso 12, y seamos claros: fue arrestada después de comparecer en la corte por su caso de asilo, donde le habían dado una cita preliminar para agosto, en medio de un caso activo de asilo. Ella está legalmente aquí y no tenemos idea de por qué ni qué le va a pasar. No nos dieron información”, denunció el representante Goldman.

Este viernes el representante neoyorquino Dan Goldman y el presidente del Caucus demócrata del Congreso, Pete Aguilar, estuvieron en Federal Plaza. Cortesía Oficina de Dan Goldman. Crédito: Cortesía Dan Goldman | Impremedia

El legislador, quien desde diciembre pasado ha estado en visitas regulares en Federal Plaza, donde evidenció condiciones terribles para los inmigrantes arrestados, aseguró que aunque ahora las condiciones básicas parecen haber mejorado en las celdas, hay una estrategia de acelerar los traslados de los detenidos a centros de detención en varias partes del país para evitar hacinamiento.

“Vimos menos gente en el piso 10, pero nadie sabe nada (sobre los recién arrestados). Este es solo otro ejemplo de la máquina de deportación de la administración Trump contra gente que está haciendo las cosas legalmente”, agregó el legislador, quien se fue del edificio sin poder hablar con los detenidos nuevos. “Es gente intentando seguir la ley de asilo, que es el camino legal para estar aquí. Nadie debería ser arrestado haciendo lo correcto, pero es lo que está pasando”.

El político agregó que vio que cada persona bajo custodia de ICE en Federal Plaza tiene su propia colchoneta y algo con que taparse, pero siguen sin acceso fácil a regaderas y los agentes continúan usando máscaras “con la intención de meter miedo e intimidar”.

Goldman también se refirió a la reciente amenaza del Zar de la frontera, Tom Homan, quien aseguró que si dentro del presupuesto estatal que actualmente se ultima en Albany, se aprueban leyes que buscan frenar el accionar de ICE en Nueva York, “inundará” la Gran Manzana y el resto del estado con oficiales de inmigración. De paso hizo un llamado al NYPD.

“Yo urjo a la policía de Nueva York no solo a no ayudar a ICE sino ante todo que defienda a los neoyorquinos del uso excesivo de la fuerza y que estén preparados. Pero también le sugiero a Homan que no envíe más agentes de ICE a Nueva York porque aquí no quieren a ICE. Queremos que se vayan”, dijo el congresista. “Si traer más agentes de ICE aquí, están llamando los problemas. también necesitan quitarse las máscaras, eso no es lo que somos como país. No son nuestros valores. Le pido al nuevo secretario de Seguridad Nacional que le quite las máscaras”.

Y sobre la presencia del presidente del Caucus Demócrata en la diligencia de supervision en Federal Plaza, Goldman le dijo a El Diario que se sintió apoyado en su visita semanal.

“La supervisión del Congreso en los centros de detención de ICE se ha convertido en una necesidad, ya que, una y otra vez, ICE ha demostrado que, cuando nadie vigila, los inmigrantes detenidos son sometidos a una crueldad y una negligencia inaceptables”, dijo el legislador de Nueva York. “He visto de primera mano cómo una supervisión constante ha mejorado las condiciones en 26 Federal Plaza, y animo a mis colegas de todo el país a realizar también visitas de supervisión en sus propios distritos, pues la rendición de cuentas solo existe cuando el Congreso se hace presente y la exige”.

Federal Plaza se ha convertido en un sitio de mucho temor para inmigrantes que acuden a sus citas. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El congresista Aguilar, por su parte, exigió que ICE ponga fin a su accionar y tras mencionar que esa agencia necesita “una reforma urgente” que promueva el Congreso para que quienes cometen abusos sean responsabilizados por sus actos, arremetió contra la administración Trump por perseguir a inmigrantes que no representan un peligro para el país.

“Estas personas están buscando asilo de manera legal y terminan siendo detenidas. Es inaceptable”, dijo el legislador, tras referirse a las detenciones del viernes dentro del edificio federal. “Este es el caos de Trump, quien continúa metiendo miedo a nuestras comunidades. Insto a que se responsabilice a la administración federal porque Trump prometió que iba a sacar a los criminals violentos, pero ha fallado en esa promesa”.

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