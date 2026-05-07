ICE refuerza operaciones nacionales con 7,000 agentes, según Tom Homan

La Casa Blanca prepara una expansión de su aparato migratorio con el envío de miles de nuevos agentes federales a ciudades de todo Estados Unidos, en una señal de que la administración de Donald Trump busca acelerar nuevamente las deportaciones masivas.

El anuncio fue hecho este jueves por Tom Homan, principal responsable de la política fronteriza del Gobierno, quien aseguró que ICE está reforzando sus operaciones a escala nacional.

“Tenemos 7,000 agentes nuevos a bordo y tenemos a otros 3,000 en formación en la academia”, declaró durante una entrevista televisiva. Según explicó, el personal ya comenzó a ser desplegado en unos 40 estados.

Homan adelantó además que el Ejecutivo espera un aumento de las expulsiones de inmigrantes indocumentados en paralelo a la reducción de cruces irregulares en la frontera. “Preveo que las cifras de deportación aumentarán”, afirmó.

Cambio de tono tras críticas internas

Las declaraciones reflejan un regreso al discurso más duro en materia migratoria después de semanas en las que el Gobierno había intentado moderar la imagen pública del ICE.

Esa estrategia tomó fuerza tras un operativo en Mineápolis en enero, cuando agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas migratorias. El episodio generó cuestionamientos hacia las tácticas de la agencia.

Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Markwayne Mullin, había impulsado mensajes orientados a suavizar la percepción pública sobre las operaciones migratorias.

Sin embargo, sectores cercanos al trumpismo comenzaron a exigir un retorno a políticas más agresivas y criticaron el tono moderado adoptado por la administración.

Meta de deportaciones

Homan recordó esta semana que ICE realizó más de medio millón de arrestos de inmigrantes indocumentados el año pasado y aseguró que actualmente se registran unas 1,200 detenciones diarias.

Trump convirtió las deportaciones en uno de los ejes centrales de su campaña electoral y prometió alcanzar la cifra de un millón de expulsiones por año.

En medio de ese debate, el mandatario publicó recientemente en Truth Social una imagen con un supuesto nuevo nombre para ICE: “Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas”, cuya sigla en inglés forma la palabra “NICE”.

Con información de EFE.

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