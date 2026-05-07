ICE detiene a padre de adolescente a pocas horas de celebrar sus “Sweet Sixteen”

La planificación de un año para el festejo de los 16 años de la adolescente Cindy Landero quedó interrumpida el pasado sábado, luego de la detención de sus padres por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con declaraciones de la joven a Univisión, la detención se produjo de manera inesperada, en una experiencia que catalogó como “traumatizante” y señaló que, durante la intervención, ella misma fue esposada al intentar aproximarse a su madre.

Ante la ausencia de sus padres, la hermana mayor de 22 años ha asumido la custodia y cuidado de Cindy y sus otras cuatro hermanas menores. Actualmente, la familia enfrenta una situación de vulnerabilidad económica y emocional, agravada por la separación de los padres en centros de detención distintos, lo cual dificulta la comunicación directa y el seguimiento de sus procesos legales.

Preocupación por el estado de salud del padre

Entre las circunstancias críticas reportadas por la familia, se encuentra el bienestar físico del padre. De acuerdo con sus allegados, el detenido padece de prediabetes y presión arterial alta.

Según los testimonios recabados, existe preocupación ante la posibilidad de que no cuente con acceso regular a sus medicamentos esenciales mientras permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

Campaña de recaudación y metas legales

Luego de la cancelación de la fiesta, los hermanos Landero habilitaron una página de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los honorarios de defensa legal, atender necesidades básicas del hogar y buscar la reunificación familiar.

“No tenían derecho; justo antes de mi gran día se llevaron a las personas más importantes para mí”, precisó Cindy a Univisión.

La joven manifestó que mantiene la intención de reprogramar su celebración en el futuro, una vez que la situación jurídica de sus padres se resuelva. De momento, el enfoque de la familia se centra en generar conciencia sobre su caso y recuperar la estabilidad económica tras los recursos invertidos en el evento fallido.

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