Futbolista Alex Jiménez fue apartado del Bournemouth por chatear con menor de 15 años

El Bournemouth ha decidido apartar a Alex Jiménez del próximo encuentro ante el Fulham.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

“El Bournemouth es consciente de las publicaciones que circulan en las redes sociales sobre el lateral derecho Álex Jiménez. El club es consciente de la gravedad del asunto y actualmente se está investigando. En consecuencia, Álex no formará parte de la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham, y el club no hará más declaraciones por el momento”, explicaron en su comunicado.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

Jiménez llegó a Bournemouth esta temporada en calidad de cedido procedente de Milan, pero su fichaje se hizo permanente al cumplir una serie de partidos disputados con el club inglés.

Filtración de conversaciones en redes

Se han filtrado unas supuestas conversaciones del lateral derecho en una red social con una chica que le avisa que tiene 15 años. En esas conversaciones él dice que quiere quedar con ella y frases como: “Nunca he estado con una chica de 15 años”.

También apuntó: “Espero que todo vaya bien. No volveremos a hablar hasta dentro de un tiempo”. Después, concluyó: “Fue un error hablar contigo, No quiero problemas”.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Esta temporada ha sido de los jugadores más determinantes del equipo y ha participado en 32 encuentros y marcado un gol. Jiménez tiene contrato con los Cherries hasta 2031.

Antes de su llegada al equipo italiano, el lateral había militado durante dos años en las categorías formativas de Real Madrid, y llegó a jugar en siete ocasiones para Castilla.

Seguir leyendo:

Lionel Messi da sus favoritos al Mundial 2026 y saca a Argentina

Tchouaméni rompe el silencio tras pelea con Valverde: “Lo ocurrido no es digno del Real Madrid”

FIFA triplica precio de asiento para final de Mundial 2026 en MetLife Stadium