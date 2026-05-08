Lionel Messi da sus favoritos al Mundial 2026 y saca a Argentina

Lionel Messi expresó que hay selecciones que llegan mejor que Argentina al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil.

“Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”, expresó el capitán argentino en una entrevista publicada este viernes en el canal de Youtube ‘Lo Del Pollo’.

La ‘Pulga’ respondió sobre cuáles son los equipos que ve como favorito al Mundial 2026: “Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales”.

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo “tiene una selección muy competitiva y muy buena”.

Sin embargo, aclaró que en los mundiales “hay muchas selecciones de gran nivel” y “siempre aparece alguna sorpresa”.

🚨 Leo Messi the World Cup: “We have to understand that there are other favorites ahead of us, teams that are arriving in better form.



"France are looking very strong once again, with so many top-level players.Spain too, Brazil, even though they haven’t been at their best for a… pic.twitter.com/AJeRvMWhGJ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026

Messi ve a Argentina que llega un poco falta de ritmo

En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo “llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo” y agregó: “La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”.

El jugador del Inter Miami se refirió además al recambio en la ‘Albiceleste’ y destacó que “hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes”.

“Aparte quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y sigue habiendo muchos chicos que vienen de abajo con muchas ganas y mucha fuerza”, añadió.

El argentino, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, no hizo mención a un posible retiro del fútbol y enfatizó: “Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”.

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