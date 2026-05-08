Tchouaméni rompe el silencio tras pelea con Valverde: “Lo ocurrido no es digno del Real Madrid”

La respuesta de Aurélien Tchouaméni surgió este viernes tras el polémico incidente en Valdebebas. El centrocampista francés emitió en sus redes sociales un mensaje cargado de autocrítica, calificando lo sucedido con Federico Valverde como un acto inaceptable que no está a la altura de los valores del Real Madrid.

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En sus declaraciones, el internacional galo prioriza el respeto a la institución por encima de las razones individuales, admitiendo que, independientemente de quién tuviera la razón en la disputa, la violencia o la pérdida de formas son “inaceptables” en un vestuario profesional.

“Da igual quién tenga razón o quién se equivoque: siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto”, agregó Tchouameni.

Este pronunciamiento llega en un momento de máxima tensión administrativa, coincidiendo con la decisión del club de imponer una multa económica de 500,000 euros (unos $589,075 dólares) a cada futbolista tras cerrar el expediente disciplinario correspondiente.

“Lamento la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva… todos están profundamente decepcionados por la manera en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede justificarlo todo”, declaró el galo respecto al incidente.

Finalmente, el mediocentro francés hizo un llamado de unidad del madridismo para dejar atrás este episodio y centrarse en los retos deportivos inmediatos.

“Ahora es momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en el Clásico y en la temporada que viene, para devolver al club a la cima, donde pertenece”, zanjó el centrocampista del Real Madrid.

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