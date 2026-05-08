FIFA triplica precio de asiento para final de Mundial 2026 en MetLife Stadium

La FIFA triplicó los precios disponibles de las mejores entradas para el partido de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

El precio de las entradas alcanza el monto $32,970. Anteriormente, la FIFA había establecido un precio elevado de $10,990 dólares para la categoría 1 en la final.

Cabe destacar que esto ocurre el mismo día que miembros del Congreso cuestionaron la estructura de precios de las entradas para la Copa del Mundo y pidieron a la FIFA mayor transparencia en los precios de venta.

FIFA is selling a singular ticket to the final in New Jersey on July 19 for $32,970.



This week, president Gianni Infantino said FIFA doesn't control high costs on its resale site. But this price comes straight from FIFA. pic.twitter.com/w4tftm0Go7 — Margaret Fleming (@mgfleming12) May 7, 2026

Los miembros de la Cámara de Representantes, Nellie Pou y Frank Pallone Jr., ambos demócratas de Nueva Jersey, enviaron una carta a la FIFA pidiendo una explicación sobre el por qué de los precios dinámicos y la furia que ha provocado.

“Nos preocupan profundamente los informes que indican que la FIFA está utilizando precios poco transparentes, reglas cambiantes y prácticas potencialmente engañosas que dificultan el acceso de los aficionados a las localidades”, rezaba la carta.

“Les escribimos para solicitar más información sobre estas prácticas de venta de entradas, incluyendo cómo la FIFA está garantizando que la Copa del Mundo sea asequible para todos los aficionados y cómo está respondiendo a los aficionados que se sienten engañados”.

¿Cuánto cuestan los boletos del debut de EE.UU y de la semifinal del Mundial 2026?

El precio de los boletos para la semifinal en el estadio AT&T de Arlington Texas van desde Los asientos para la semifinal del día siguiente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta costaban $11,130, $4,330, $3.710 y $2,705 dólares.

Estados Unidos abrirá el 12 de junio ante Paraguay con entradas en $2,735, $1,940 y $1,120 dólares.

Mientras que el juego entre el Team USMNT y Australia del 19 de junio las entradas tenían un precio de $2,715 dólares.

Las entradas para el último partido de la fase de grupos de la selección estadounidense contra Turquía en Inglewood el 25 de junio costaban $2,970, $1,345, $990 y $840 dólares.

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