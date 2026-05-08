Real Madrid impone fuerte sanción a Valverde y Tchouaméni por pelea

El Real Madrid anunció esta tarde que ha impuesto una sanción económica al uruguayo Fede Valverde y al francés Aurelien Tchouameni por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas.

El club blanco indicó que concluye de esta manera “los procedimientos internos correspondientes”.

Según explicó la entidad en un comunicado, ambos jugadores comparecieron este viernes ante el instructor del expediente y en su comparecencia “han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

“Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, señaló.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

El Real Madrid informó que la sanción económica por la pelea es de 500,000 euros a cada jugador y que esto finaliza los procedimientos internos pertinentes.

¿Qué ocurrió entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni en el Real Madrid?

Valverde y Tchouaméni se encararon por una barrida en un entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión. Un día después, los mismos jugadores mantuvieron otra pelea en la que el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.

La plantilla madridista realizó este viernes el penúltimo entrenamiento antes del clásico del próximo domingo en Barcelona, al que no acudió Fede Valverde debido al traumatismo craneoencefálico que le hará permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Tchouameni si estará disponible para el partido contra el Barcelona al igual que Kylian Mbappé, quien se ha recuperado.

Mbappé, que superó las pruebas médicas para aumentar la intensidad de los entrenamientos tras el proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

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