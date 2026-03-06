“No apoyo las fronteras abiertas”: gobernadora al zar Homan al reunirse en Nueva York tras llamar “tóxico” al gabinete de Trump

Tras reunirse con Tom Homan -el llamado “zar fronterizo” del gobierno de Donald Trump-, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que había utilizado la conversación para rechazar lo que considera un “exceso” de autoridad por parte de las autoridades federales.

“No apoyo las fronteras abiertas”, declaró Hochul en una rueda de prensa posterior sin Homan. “Quiero asegurarme de que nuestras fronteras sean seguras y protegidas”. “Fue una conversación importante, ya que él pudo escuchar directamente de mí las preocupaciones que tengo en nombre de los neoyorquinos mientras cumplo con mi responsabilidad principal, que es mantenerlos seguros”.

Hochul indicó que le hizo una serie de peticiones a Homan, quien abandonó el Capitolio Estatal en Albany después de la reunión. Entre sus preocupaciones se encuentra la posibilidad de que los inmigrantes que buscan asilo puedan trabajar mientras permanecen en Estados Unidos.

“Hablamos sobre los permisos de trabajo y la importancia de permitirles trabajar en nuestras granjas, en la hostelería, en el sector sanitario y en todos los puestos de trabajo que están vacantes”, dijo la demócrata Hochul, quien busca ser reelecta este año.

También le comunicó a Homan que no desea ver nuevos centros de detención a gran escala ni ampliaciones de las instalaciones existentes en Nueva York, donde los residentes del condado Orange han protestado contra la propuesta de construir un centro similar allí. Pero también afirmó que le dejó claro a Homan que estaba de acuerdo con la administración Trump en ciertas áreas, incluyendo el deseo de que los inmigrantes sean deportados si son condenados por “delitos violentos” en Nueva York.

Hochul ha propuesto varias medidas como parte de su plan de presupuesto ejecutivo para crear un escrutinio más riguroso de los funcionarios federales de inmigración y brindar nuevas protecciones a los indocumentados durante los procedimientos de deportación. Los demócratas en la Legislatura estatal también han comenzado a negociar su propio paquete de medidas de protección a los inmigrantes. Se espera que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo tripartito entre Hochul y ambas cámaras sobre esos proyectos de ley.

El mes pasado Hochul y otros gobernadores se reunieron con Trump en la Casa Blanca. La de hoy viernes, pedida por ella, fue una continuación de aquella conversación, comentó Times Union. Su encuentro se produjo no sólo en medio de las críticas de la gobernadora a la agenda migratoria federal, mientras ella y los legisladores estatales trabajan en un paquete de medidas para restringir el ICE, sino también un día después de que Trump destituyera a Kristi Noem como directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), algo que Hochul había pedido junto a muchos otros líderes demócratas y republicanos alrededor del país.

En respuesta, la gobernadora escribió ayer con sarcasmo en Twitter/X: “Mensaje al resto del gabinete de Trump: Puede que hoy se sientan intocables. Esperen a que les toque asumir la responsabilidad. Están en una relación tóxica”.

En anticipo al encuentro entre Hochul y Homan, David Orkin, abogado migratorio y candidato a la Asamblea Estatal por Queens (D 38), comentó: “Necesitamos legisladores estatales que hagan más que simplemente criticar al gobierno federal; necesitamos que actúen. Hay leyes que los líderes de Albany pueden pasar ahora mismo para fortalecer las protecciones para los inmigrantes. La propuesta de la gobernadora Hochul de poner fin a los acuerdos 287(g), que permiten a la policía local cooperar con ICE, debería ser lo mínimo”.

Además, “Necesitamos que los legisladores aprueben: (1) Nueva York para Todos, que va más allá e impide que las agencias policiales locales compartan información personal con ICE; (2) Dignity not Detention, que impide la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes en el estado; y (3) garantizar la representación legal universal en los procedimientos de deportación. Estas propuestas son sólo el comienzo: necesitamos liderazgo con coraje en Nueva York que exija la abolición de ICE a nivel federal. Todos pueden y deben llamar a sus representantes y exigir que apoyen la Ley de Nueva York para Todos y Dignity Not Detention”.

Esta semana la gobernadora Hochul arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por la muerte en Buffalo de un refugiado nativo de Birmania tras salir de un centro de detención, y por el breve arresto de una estudiante de la Universidad Columbia. Esa joven fue liberada el mismo día por orden del mandatario Donald Trump, tras un pedido del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, aprovechando una visita a la Casa Blanca solicitando fondos para construir viviendas asequibles en Nueva York.

El 12 de febrero Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) promovidas por Trump. Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.