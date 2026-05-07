Así sería el castigo y la multa del Real Madrid a Valverde y Tchouaméni por su pelea

El Real Madrid ya ha abierto un expediente disciplinario al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchoumaméni por su pelea en el entrenamiento.

Según Marca, se abrió un proceso que tiene dos vertientes, en función de si el club blanco decide que los trapos sucios se lavan en casa y sanciona a ambos jugadores por su conducta según el código interno del club y éstos aceptan el castigo o, por el contrario, el caso se remite al Convenio Colectivo de los jugadores.

Si el Real Madrid decide llegar hasta el final y sigue el curso legal, y después de haber abierto el expediente sancionador, después hay que incoar el pliego de descargos y para terminar llegaría la sanción. Los tiempos que se barajan son dos o tres semanas.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Lo consideran falta grave o muy grave

En base a lo ocurrido en el entrenamiento entre Valverde y Tchouaméni, todo hace indicar que los dos jugadores han incurrido en falta grave o muy grave.

El Convenio Colectivo considera una falta grave o muy grave los malos tratos de palabra ( el caso de Valverde) o, en su caso, la agresión grave a cualquier persona cometidos con ocasión de la actividad profesional (el caso de Tchouaméni).

Esto implica, entre otras sanciones, las financieras, que conllevan una reducción del salario, hasta un máximo de un 25%, y la suspensión de empleo y sueldo, que ya pueden alcanzar los 30 días si la falta se considera muy grave.

🚨 EXCLUSIVA de @eduaguirre7 sobre la PELEA TCHOUAMÉNI-VALVERDE.



🗣️ "Los jugadores se encuentran a Fede en el suelo, SANGRANDO y SEMIINCONSCIENTE".



👀 "Se zarandean, FEDE CAE y SE PEGA EN LA FRENTE con UNA MESA". pic.twitter.com/vh2aA7E6hk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Posibles sanciones en el Real Madrid

Suspensión de empleo y sueldo: De 2 a 10 días.

Sanción económica (Multas): Hasta el 7% del salario mensual para sueldos de hasta 100.000 €/mes.

Para el exceso de salario por encima de los 100.000 €, se aplica una multa adicional de hasta el 4% de ese excedente.

Se gradúan en tres niveles: mínimo (4,01-5%), medio (5,01-6%) y máximo (6,01-7%).

En caso de sanciones faltas muy graves, la suspensión de empleo y sueldo sería de 11 a 30 días.

Sanción económica (Multas): Pueden alcanzar el 25% del salario mensual (según el nivel de gravedad y reincidencia).

En casos extremos, la sanción es el despido disciplinario del futbolista.

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