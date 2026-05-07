Valverde desmiente pelea con Tchouaméni y asegura que se golpeó con una mesa

El vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más amargos, situación que se evidenció este jueves luego que Fede Valverde utilizara sus canales oficiales para aclarar el incidente ocurrido con su compañero Aurélien Tchouaméni, desmintiendo categóricamente las versiones que hablaban de una pelea física entre ambos.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él”, sentenció el centrocampista uruguayo, quien calificó la situación como una “pelea sin sentido” magnificada por el entorno en una temporada donde el club se quedará sin títulos importantes. Valverde explicó que la fricción es el resultado de la frustración y el agotamiento emocional de una plantilla que llega al final del curso “corriendo con sus últimas fuerzas”.

Según el relato del uruguayo, todo se originó tras un roce típico de entrenamiento derivado de una jugada, donde la fatiga hizo que “todo se sintiera más grande”. Luego ocurrió una nueva discusión en la que Valverde, fruto del enojo, golpeó accidentalmente una mesa. El impacto le provocó un pequeño corte en la frente que requirió atención hospitalaria, disparando los rumores de una agresión mutua que el jugador niega tajantemente.

Como consecuencia de este accidente y por decisión médica, Valverde confirmó que no podrá disputar el próximo partido, algo que confesó le genera una profunda tristeza: “Me duele más que a nadie no poder hacerlo, porque siempre he ido hasta el final”.

Valverde se mostró muy autocrítico con la campaña del equipo, admitiendo que han “desperdiciado otro año” y que su prioridad ha sido dar la cara en el campo antes que en las redes sociales. Asimismo, lamentó que alguien dentro del entorno se apresurara a difundir la historia para alimentar calumnias.

Pese al desencuentro, el uruguayo quiso cerrar filas con el mediocentro francés, asegurando que su lealtad competitiva permanece intacta: “Si tengo que defenderlo dentro del estadio, seré el primero en hacerlo”. Con este comunicado, el charrúa se pone a total disposición del club para cualquier medida disciplinaria o cooperativa que se considere necesaria para restaurar la calma.

Sigue leyendo:

·Trump sobre el Mundial 2026: “No pagaría $1,000 dólares por un boleto”

·Adidas arma un “dream team” con Messi, Beckham, Zidane, Lamine Yamal y Bad Bunny en su nuevo comercial

·Raúl Jiménez debuta como actor y productor en la película “Un portero improbable”