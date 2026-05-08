Vinícius Jr. estuvo cerca de fichar por el FC Barcelona, reveló Bartomeu

En una entrevista exclusiva concedida a ESPN, el expresidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu analizó algunos de los movimientos de mercado más polémicos de su gestión. A las puertas de un nuevo Clásico, Bartomeu admitió que tanto Kylian Mbappé como Vinícius Júnior estuvieron a punto de vestir la camiseta azulgrana, señalando que “los dos” pudieron ser del Barcelona” pero “más Vinícius que Mbappé”.

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Respecto al extremo brasileño, el exmandatario confirmó que las negociaciones estaban prácticamente cerradas antes de la intervención de Florentino Pérez. “Vinicius interesaba al club, se habló con su familia, con sus agentes, y sí que hubo un principio de acuerdo”, reconoció Bartomeu, aunque lamentó el desenlace final de la operación: “El Madrid hizo posiblemente una oferta mejor que el Barça y se llevó a Vinicius”.

Sobre el astro francés, Bartomeu recordó que la capacidad financiera del club no era un impedimento en aquel momento. “El Mónaco pedía unas cifras muy altas que el Barça podía pagar en aquel momento. Éramos el club del mundo que ingresábamos más dinero, el que teníamos mejores ratios. Bueno, la verdad es que estamos en una situación económica muy, muy buena”, explicó el expresidente.

Sin embargo, otros factores alejaron a Mbappé del Camp Nou. “Me acuerdo que hablé con el padre de Mbappé un par de veces, pero el Paris Saint-Germain apretó mucho al Mónaco y Mbappé yo creo que también prefería irse al PSG, equipo francés. Nosotros estábamos negociando con Ousmane Dembélé, que era el jugador preferido de los técnicos”, reveló Bartomeu.

Defensa firme ante el caso Negreira

Bartomeu también abordó el complejo escenario judicial que rodea los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El exdirigente fue tajante al desmentir cualquier tipo de corrupción deportiva: “Se ha hecho ver que el Barça pagó para comprar partidos, pagó para cambiar decisiones arbitrales, y esto no es cierto. El Barça pagaba por unos servicios de informes arbitrales y análisis de partidos que hacía Javier Enríquez, que es hijo del señor Negreira”.

Para finalizar, Bartomeu insistió en la integridad de la competición: “Los árbitros españoles han declarado todos, han dicho: yo nunca he tenido ninguna una petición, no me han pedido nunca nada a nadie. Por lo tanto, no hay nada que suponga que el Barça ha tenido algo que ver con los resultados de partidos”.

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