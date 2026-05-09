Accidente en la segunda etapa del Giro de Italia dejó 30 ciclistas afectados

A 23 kilómetros de meta, se produjo un grave accidente en la segunda etapa del Giro de Italia mientras el pelotón iba de forma compacta a la definición del a jornada.

Debido al uso de varias ambulancias, la etapa fue neutralizada por cerca de seis minutos. Y Jay Vine (UAE) fue el primer abandono confirmado.

El motivo del accidente se dio en el momento cuando hubo un pequeño enredo a la hora de coger una curva, y los ciclistas Derek Gee, Santiago Buitrago, Adam Yates se vieron involucrados en el accidente.

#GirodItalia



Caída masiva en la 2a etapa del Giro que obliga a neutralizar la carrera ❌️



➡️ Con varios ciclistas afectados pic.twitter.com/mNcwn8E7UP — Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) May 9, 2026

Colombiano Santiago Buitrago abandonó la carrera

Por otra parte, tras la fuerte caída de Santiago Buitrago, el Bahrain Victorious informó a través de su cuenta de X que el corredor bogotano abandonó la carrera por el impacto que sufrió:

“Con aproximadamente 23 km por recorrer en la Etapa 2 del Giro de Italia, Santiago Buitrago se vio obligado a abandonar la carrera tras sufrir un accidente. Santi ha sido trasladado al hospital más cercano para someterse a más pruebas”.

🏥 Update on @SantiagoBS26



Following medical assessments and scans, no fractures were detected and all scans returned clear.



Santi sustained several superficial abrasions, bruising to the neck muscles causing restricted movement, and a concussion.



[1/2] pic.twitter.com/3DWO41CD8M — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 9, 2026

El otro colombiano, Egan Bernal del Netcompany Ineos conquistó el esprint RedBull a falta de 15 kilómetros, y se convirtió en uno de los principales protagonistas junto al danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike, favorito a llevarse la carrera.

Uruguayo Guillermo Thomas Silva ganó la etapa

Durante el último kilómetro, el ecuatoriano Harold Martín López atacó durante el remato, pero el uruguayo Guillermo Thomas Silva del XDS Astana Team se llevó la etapa, en una definición de infarto al final de la carrera, y que también le permitió vestirse con la Maglia Rosa (distinción del líder en el Giro de Italia).

Con esta victoria, Silva logró hoy un hito para el ciclismo de Uruguay al convertirse en el primer uruguayo en ganar una etapa de una de las tres grandes vueltas, tras imponerse en la segunda fracción del Giro de Italia.

La etapa estuvo marcada por una caída masiva cuando restaban poco más de 20 kilómetros para la meta, incidente que obligó a la organización a neutralizar durante minutos la competencia.

Seguir leyendo:

Muere ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz tras caída en el Tour de Jura

Isaac del Toro se retira de Itzulia en Vuelta al País Vasco tras fuerte caída

Ciclista Debora Silvestri hospitalizada de urgencia tras caer al vacío en la carrera Milán-San Remo [Video]