Muere ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz tras caída en el Tour de Jura

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz (30 años) ha fallecido en Asturias, donde su equipo, Nu Colombia, de categoría continental participa estos días en la Vuelta a Asturias.

El corredor de Ventaquemada sufrió una fuerte caída el pasado 18 de abril en el Tour de Jura, lesionándose de gravedad la rodilla izquierda y siendo atendido de la misma en un centro hospitalario.

Lesión que se le agravó ya en Asturias, obligándole a ir un hospital local y someterse a una operación a consecuencia de una infección, tal como informa ‘Minuto 60’, de la que Camilo Muñoz no se recuperó, perdiendo la vida en el centro hospitalario.

Al conocerse la noticia de su muerte, su equipo decidió no tomar la salida este viernes en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias.

Triste pérdida para el ciclismo colombiano

“Su partida deja un vacío inmenso en el ciclismo colombiano y en el corazón de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él en las rutas y competencias. Cristian será recordado por su entrega, disciplina y calidad humana dentro y fuera del pelotón”, puede leerse en el comunicado de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Muñoz llegó al WorldTour en 2019, para formar parte de las filas del UAE Team Emirates hasta 2021; tras su paso por el Coldeportes Zenú, entre 2017 y 2018. Posteriormente, formó parte del EPM-Scott, escuadra en la que corrió durante 2022 y 2023, y desde 2024 formaba parte del NU Colombia.

Dentro de su palmarés se destaca el título de la clasificación por puntos en la Vuelta de la Juventud del 2017; así como dos etapas en la misma carrera y una etapa en el Giro Ciclístico d’Italia (2.2U) 2018. Descanse en paz.

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