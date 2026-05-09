Ciberataque afecta a miles de escuelas y universidades de Nueva York en plena temporada de exámenes

Las escuelas públicas y universidades de la ciudad de Nueva York se encuentran entre las instituciones afectadas por un masivo ciberataque contra Canvas, una popular plataforma educativa utilizada por miles de estudiantes y profesores para acceder a materiales académicos, entregar tareas y comunicarse con docentes.

De acuerdo con información publicada por el Daily News, el incidente ha sido descrito como “el mayor desastre de privacidad de datos estudiantiles de la historia”, después de que un grupo de hackers asegurara haber comprometido información de unas 9,000 instituciones educativas.

La plataforma, desarrollada por la empresa tecnológica Instructure, sufrió una interrupción de varias horas el jueves, justo cuando numerosas universidades se preparaban para los exámenes finales del semestre.

El grupo de ciberdelincuentes conocido como ShinyHunters se atribuyó la responsabilidad del ataque y afirmó haber accedido a miles de millones de mensajes privados y registros académicos. El mismo grupo ha sido relacionado previamente con otras brechas de seguridad, incluida una filtración que afectó a Ticketmaster en 2024.

Según reportó el Daily News, el acceso a Canvas comenzó a restablecerse gradualmente el viernes, aunque las autoridades educativas continúan investigando el alcance real del incidente.

Escuelas públicas de Nueva York afectadas

El superintendente de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, confirmó que siete escuelas del sistema público resultaron impactadas por el ataque.

“Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York dan gran importancia a la protección de los datos de los estudiantes y al uso de la tecnología”, afirmó Samuels en un comunicado citado por el Daily News.

El funcionario añadió que las autoridades actuaron “con rapidez y urgencia” tras detectar la posible violación de seguridad y que trabajan junto con agencias policiales, proveedores tecnológicos y el Comando Cibernético de la ciudad de Nueva York para contener el problema y reforzar las medidas de protección.

Columbia pospone exámenes

El ciberataque también alcanzó a la Universidad de Columbia durante la denominada “semana de estudio”, el período previo al inicio de los exámenes finales.

La Escuela de Salud Pública Mailman de Columbia decidió aplazar todos los exámenes y trabajos que debían entregarse el viernes, mientras que directivos universitarios informaron que cada facultad evaluaría posibles cambios adicionales en calendarios académicos y fechas límite.

Barnard College, institución afiliada a Columbia, también utiliza Canvas, según indicó el periódico estudiantil de la universidad.

¿Qué ocurrió con Canvas?

Brian Watkins, portavoz de Instructure, explicó que la empresa detectó que un atacante no autorizado modificó páginas visibles para estudiantes y profesores durante el inicio de sesión.

“Por precaución, desconectamos inmediatamente Canvas para restringir el acceso e investigar más a fondo”, señaló el portavoz.

La compañía aseguró posteriormente haber identificado una vulnerabilidad vinculada con cuentas gratuitas para profesores, las cuales fueron deshabilitadas temporalmente.

Según la empresa, esa medida permitió restaurar completamente el servicio. “Lamentamos las molestias y la preocupación que esto haya podido causar”, agregó Watkins.

Otro incidente en una escuela de Manhattan

El Daily News también informó que las autoridades escolares investigan un segundo problema de privacidad de datos que no está relacionado con Canvas.

En el campus Graphic Campus, ubicado en Hell’s Kitchen, Manhattan, administradores detectaron un programa malicioso capaz de registrar pulsaciones de teclado instalado en computadoras del laboratorio informático.

El software fue eliminado por personal técnico, mientras que la policía de Nueva York participa en la investigación. Las autoridades recomendaron a estudiantes y empleados cambiar las contraseñas de todas las cuentas utilizadas en ese laboratorio durante el último año.

Sigue leyendo:

• Escuelas de NYC podrían perder 153,000 estudiantes en la próxima década, según estudio

• NYC abrirá nuevas escuelas públicas: un bachillerato de hip-hop lidera la apuesta educativa

• 5 señales de que tu smartphone podría estar hackeado sin que te des cuenta