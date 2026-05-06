NYC abrirá nuevas escuelas públicas: un bachillerato de hip-hop lidera la apuesta educativa

La ciudad de Nueva York anunció la apertura de 5 nuevas escuelas públicas para el otoño de 2026, una iniciativa que busca aliviar la saturación en las aulas y ofrecer modelos educativos más atractivos para las familias.

Entre ellas destaca una propuesta sin precedentes: un bachillerato centrado en la cultura hip-hop en El Bronx, diseñado para conectar con estudiantes que no se identifican con los métodos tradicionales.

De acuerdo a Daily News, el anuncio se realizó durante la feria anual de nuevas escuelas en Manhattan, donde el canciller escolar, Kamar Samuels, subrayó que esta expansión responde a una visión inclusiva del sistema educativo. “Cada escuela aporta algo único… pero juntas reflejan una creencia fundamental: hay una opción para cada estudiante y cada familia”, afirmó.

Esta nueva ola educativa llega en un contexto complejo. A pesar de que la matrícula escolar en la ciudad ha disminuido un 2.4% en el último año, continuando una tendencia iniciada durante la pandemia, las autoridades han optado por abrir más escuelas como parte de una estrategia para atraer nuevamente a las familias al sistema público. Al mismo tiempo, buscan cumplir con la ley estatal que exige reducir el tamaño de las clases, lo que requiere más espacios físicos en zonas donde las escuelas están desbordadas.

Danielle Giunta, vicecanciller primera, explicó que la creación de nuevas escuelas forma parte de una estrategia más amplia para responder a las demandas de los padres. “Estamos escuchando qué quieren las familias y cómo podemos lograr que permanezcan o regresen a nuestras escuelas públicas”, señaló.

El Bronx School of Hip-Hop: innovación desde la cultura urbana

Entre las nuevas instituciones, el Bronx School of Hip-Hop ha generado especial atención. Ubicada en el vecindario de Claremont, esta escuela comenzará con entre 115 y 125 estudiantes de 9° grado, ampliando su oferta progresivamente hasta convertirse en un bachillerato completo.

Su propuesta educativa utiliza el hip-hop como herramienta pedagógica transversal. Según su director fundador, Jason Reyes, el objetivo no es solo enseñar artes escénicas, sino integrar la cultura urbana en materias académicas tradicionales.

Por ejemplo, los estudiantes podrán analizar letras de artistas como Kendrick Lamar, particularmente su álbum “To Pimp A Butterfly”, y compararlas con obras literarias como “The Catcher in the Rye”, explorando recursos retóricos y contextos culturales. En matemáticas, el ritmo y los patrones musicales servirán como base para comprender conceptos algebraicos.

La enseñanza en el Bronx School of Hip-Hop se apoyará completamente en este género musical y también, le abrirá las puertas a estudiantes que quieran dedicarse a un rol dentro de la industria. (Foto: Bebeto Matthews/AP)

“El hip-hop es un vehículo para el aprendizaje”, explicó Reyes. “Muchos estudiantes se desconectan porque no se ven reflejados en lo que estudian. Esta escuela está diseñada para esta generación”.

El proyecto también busca preparar a los jóvenes tanto para la universidad como para insertarse en la multimillonaria industria musical. A futuro, se contemplan alianzas con instituciones como Lehman College y Bronx Community College para ofrecer créditos universitarios en áreas como ingeniería de audio, producción de video y negocios.

Además, figuras icónicas del hip-hop como Melle Mel, Grandmaster Caz y Special Ed participan como asesores del programa, reforzando su vínculo con la historia y evolución del género.

Escuelas inclusivas y enfoque en necesidades especiales

Más allá del enfoque innovador del hip-hop, la ciudad también ha puesto énfasis en la inclusión. Dos de las 5 nuevas escuelas estarán destinadas a estudiantes con discapacidades significativas dentro del Distrito 75, un sistema especializado en educación especial.

En El Bronx, la Bronx School of Arts & Exploration ofrecerá educación desde kinder hasta 8° grado, con un enfoque en las artes y el desarrollo de la independencia personal.

En Queens, la Queens Academy for Innovative Learning atenderá a estudiantes de 6° a 12° grado, con un programa centrado en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Su diseño está especialmente orientado a alumnos dentro del espectro autista, con rutinas estructuradas y entornos adaptados para favorecer la concentración.

“Buscamos crear un ambiente donde los estudiantes puedan prosperar con estructura y enfoque”, explicó su directora fundadora, Jenna O’Shaughnessy.

La apertura de estas escuelas también responde a un problema financiero creciente: el aumento en el gasto público para cubrir matrículas en escuelas privadas especializadas, una tendencia que las autoridades buscan revertir ofreciendo más opciones dentro del sistema público.

Queens apuesta por diversidad y proyectos comunitarios

En el distrito de Queens, otras 2 nuevas escuelas reflejan el enfoque multicultural y comunitario de la ciudad. La Academy of Cultural Excellence, en Long Island City, ofrecerá educación preescolar y primaria basada en proyectos y en las artes.

Por su parte, West Q Elementary, en Woodside, centrará su currículo en proyectos comunitarios y en el aprendizaje multilingüe, una respuesta directa a la diversidad lingüística de la zona.

Estas iniciativas buscan no solo mejorar el rendimiento académico, sino también fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes en sus comunidades.

A pesar de la apuesta por la innovación, llamó la atención la ausencia de una escuela centrada en inteligencia artificial (IA), que había sido anunciada previamente. El proyecto, denominado Next Generation Technology High School, fue retirado tras recibir críticas por su enfoque en admisiones selectivas y el uso intensivo de IA.

Las autoridades no descartan retomar la iniciativa en el futuro, una vez que se establezcan políticas claras sobre el uso de inteligencia artificial en el sistema educativo.

“Queremos asegurarnos de escuchar a la comunidad y avanzar con propuestas que realmente funcionen”, señaló Shawn Rux, responsable de la Oficina de Nuevas Escuelas.

Sigue leyendo:

* Gobierno federal investiga a escuelas de NYC por presunto antisemitismo vinculado a grupo pro Palestina

* NYC establece reglas para el uso de inteligencia artificial en escuelas públicas: qué está permitido y qué no

* Mamdani ordena ampliar programa 3-K gratuito en barrios con alta demanda, incluidos algunos considerados de lujo