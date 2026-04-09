J Balvin y Ryan Castro anunciaron su álbum colaborativo

J Balvin y Ryan Castro confirmaron que trabajaron juntos en “Omerta”, un álbum que llegará el 7 de mayo y que se apoya en un concepto de alianza artística marcada por códigos, símbolos y una estética que mira directamente al cine clásico de mafia.

La noticia se dio a través de un cortometraje promocional que apuesta por un lenguaje visual ambicioso. En este video aparecen Sofía Vergara, Marlon Moreno y la modelo Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, quienes aportan a una puesta en escena que mezcla elegancia y tensión dramática. En paralelo, el álbum busca acompañar el peso del reggaetón hecho en Medellín, una ciudad que continúa exportando músicos al circuito global.

El concepto detrás del disco

“Omerta” reúne diez canciones y suma participaciones de figuras como Eladio Carrión y el productor francés DJ Snake, además de la guía creativa de SOG. Desde el equipo de los artistas explican que la propuesta pretende “crear un sonido arraigado en vínculos inquebrantables”, una idea que atraviesa tanto las composiciones como los visuales.

El concepto, centrado en la lealtad y la familia, toma como punto de partida el código de silencio siciliano que da nombre al álbum. La estética del proyecto dialoga con películas como “El Padrino”, “Caracortada” y “Pulp Fiction”, y también con referentes pop como los videoclips de Michael Jackson para “Smooth Criminal” y “You Rock My World”. Los sencillos previos, “Tonto” y “Pal Agua”, ya están disponibles y han dejado ver parte del tono narrativo del lanzamiento.

Un reparto que impulsa el concepto

El videoclip principal, de más de dos minutos, se apoya en personajes que encajan en ese universo cinematográfico. En una de las escenas más comentadas, Moreno, recordado por su papel en “El Capo”, pronuncia una línea que ordena la lectura del proyecto: “Cuando ese ruido de afuera se hace insoportable, lo único real es la familia. La tradición”. Esa frase se convierte en el eje emocional de lo que Balvin y Castro quieren proyectar.

La propuesta visual también incluye al propio Eladio Carrión y a Ferrer, quienes se integran a una narrativa que prioriza la estética “bandit retro”, una mezcla de lujo, códigos callejeros y detalles propios de la cultura paisa.

Las canciones y un estreno simbólico

La lista de temas de “Omerta” incluye “Una A La Vez”, “Dalmation”, “Melo”, “GWA” con Eladio Carrión, “Medetown”, “Bengalí”, “Pal Agua”, “Viernes”, “Tonto” con DJ Snake y “Omerta” con SOG. Es un recorrido que transita desde el dembow clásico hasta melodías más calmadas, una selección que apunta a competir en el mercado global con un sonido muy marcado por Medellín.

El estreno llega el 7 de mayo, fecha que coincide con el cumpleaños de J Balvin. Durante el último año, él y Castro compartieron escenarios en ciudades como Berlín, Milán, París y Londres, una gira que afianzó su conexión creativa y alimentó las expectativas de sus seguidores.

“Omerta” ya puede preguardarse en las plataformas principales y se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año dentro de la música urbana hecha en Colombia.

Sigue leyendo:

Esposa de J Balvin muestra sus celos tras una escena en el nuevo videoclip del reguetonero

J Balvin dice que apoyará a Bad Bunny en el Super Bowl

J Balvin y Residente se reconcilian tras varios años de conflicto público