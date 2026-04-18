Hijo de J Balvin se hace viral en Instagram por su divertida pronunciación de “Bucaramanga”

J Balvin y Valentina Ferrer son una de las parejas a las que les gusta compartir la mayoría de sus experiencias con sus seguidores y, en esta ocasión, Valentina provocó muchas risas tras compartir un video del pequeño Río pronunciando la palabra “Bucaramanga”.

El reguetonero estaba realizando un show en la ciudad de Bucaramanga, donde su familia no lo pudo acompañar por algunos compromisos que tenía la modelo argentina, y el pequeño de cuatro años manifestó su descontento.

Hijo de J Balvin se roba el show con su pronunciación de “Bucaramanga”

A través de su plataforma de Instagram, Valentina compartió un video en el que le pide a su hijo que repita algo que había dicho y Río le responde: “Cucaramanga, yo no sé qué me estás diciendo. ¿Qué es Cucaramanga?“. Eso provocó evidentemente muchos comentarios, pero no en manera de burla, sino por lo “cuchi” que se escucha el pequeño diciendo la palabra.

En el diálogo, Valentina le explica la verdadera pronunciación y que se trata de una ciudad colombiana, donde iban a asistir para ver la presentación de su papá, pero ella (Valentina) tiene compromisos laborales.

Río le “contará el chisme” a J Balvin

Tras la muestra de tristeza por parte de Río por no poder ir a la presentación de Balvin, Ferrer le dice que los niños deben quedarse con mamá porque a los “papás se les complica” y eso generó otra reacción que divirtió mucho a los internautas.

“¿En serio a los padres se les complica? “¡Ay! Este video se lo voy a mandar a mi papá“, expresó genuinamente Río, considerando que su padre debía enterarse de lo que estaba diciendo mamá, lo que provocó un momento de risa en Valentina.

¿Qué hacía J Balvin en Bucaramanga?

De acuerdo a las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, el reguetonero estuvo compartiendo con personas mayores, a las cuales denomina “abuelitos”, en un asilo de Bucaramanga.

Además de esas actividades comunitarias, Balvin sigue afinando los detalles para el estreno de su álbum en colaboración Ryan Castro, “Omerta“, el cual será estrenado el próximo 7 de mayo.

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