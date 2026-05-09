Édgar Ramírez encabeza el elenco de “Oh, How Fun!”

La próxima película de Argyris Papadimitropoulos, titulada “Oh, How Fun!”, empieza a tomar forma y lo hace con un grupo de intérpretes que ya da de qué hablar. Entre ellos destaca Édgar Ramírez, quien compartirá escena con Charlotte Gainsbourg y Annabelle Wallis. El proyecto se desarrollará en la isla griega de Antiparos, donde se ambienta esta sátira sobre excesos, privilegios y apariencias cuidadosamente pulidas.

La película será presentada a compradores en el Mercado del Cine de Cannes, mientras que Lucky Number gestiona las ventas internacionales y CAA Media Finance supervisa los derechos en Estados Unidos. El rodaje está previsto para finales de este año, con la intención de atraer a distribuidores desde ahora.

Una familia británica, una villa soñada y un desastre inevitable

La historia se centra en los Skidmore, una familia británica adinerada que viaja con invitados igual de privilegiados para instalarse en una villa idílica.

Los días avanzan entre “tardes lánguidas, comidas exquisitamente presentadas, piscinas infinitas, caftanes de diseñador y una querida tradición de… ¡bromas!”, según reseño Variety. Esa fórmula de ocio perfecto termina derrumbándose cuando la “broma maestra” del grupo sale terriblemente mal, lo que transforma el descanso veraniego en un auténtico caos.

La trama recuerda por momentos a la serie “The White Lotus”, tanto por la estética, como por el análisis de los privilegios modernos. Desde la producción la describen como una comedia satírica que expone “el exceso, el sentido de superioridad y la retorcida capacidad humana para justificar cualquier cosa”, además de señalar, con humor ácido, “las absurdidades de la riqueza y la desconexión de la realidad”.

El sello del director y un equipo en expansión

Papadimitropoulos, reconocido por películas como “Monday”, “Suntan” y “Wasted Youth”, explicó el enfoque que lo guía en esta nueva producción: “Siempre me ha interesado el comportamiento humano bajo presión. Me interesan los personajes que no se definen por lo que dicen ser, sino por lo que revelan sin querer. Me interesan los sistemas que se delatan a través de pequeñas grietas”, dijo.

Según él, en esta ocasión la escala cambia y también “la franqueza del humor” y la libertad para abrazar lo absurdo sin perder precisión. Finalmente, la definió como una “película muy optimista” y “hecha para que la gente la disfrute y se divierta”.

El reparto sigue creciendo. A Édgar Ramírez, Gainsbourg y Wallis se suman Lena Headey, Angeliki Papoulia, Makis Papadimitriou y Spyros Dadanides. La intención es cerrar el resto del elenco en las próximas semanas.

La producción reúne a compañías de varios países, entre ellas Blonde Audiovisual Productions, Filmiki Productions, La Boîte à Fanny – The FLM Box y Subculture, además de colaboradores como Andrea B. Ottmar, Afroditi Panagiotakou de la Onassis Foundation y Ernst Fassbender de FassB Film Production.

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