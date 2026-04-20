Siete de los menores muertos a tiros en Louisiana eran hijos del atacante

Un hombre mató a siete de sus hijos en Shreveport, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, en medio de un proceso de separación con su esposa, en un caso de extrema violencia doméstica que dejó además otro menor muerto y una mujer herida, informó la agencia Associated Press.

Las autoridades identificaron al agresor como Shamar Elkins, quien habría abierto fuego en dos viviendas antes del amanecer del domingo.

El caso ocurrió en medio de una ruptura matrimonial que, de acuerdo con familiares y fuentes policiales citadas por AP, ya estaba en curso y había generado tensiones previas. La pareja tenía previsto comparecer ante un tribunal este lunes.

Una mujer camina para dejar flores y globos en el jardín de la casa donde ocurrió la tragedia. Foto: Gerald Herbert / AP

Uno de los episodios más dramáticos se produjo cuando una familiar de la esposa logró escapar junto a un niño al lanzarse desde el techo de la vivienda mientras pedía ayuda, relataron allegados y autoridades.

“Dijo que estaba huyendo para salvar su vida”, contó un familiar a la policía.

El atacante huyó tras el tiroteo y fue posteriormente perseguido por agentes. Durante la persecución, Elkins murió, aunque las autoridades aún investigan si el deceso fue causado por disparos de la policía o por una herida autoinfligida.

Las víctimas, tres niños y cinco niñas según el reporte policial citado por la agencia de noticias, tenían entre 3 y 11 años. Uno de ellos era sobrino del agresor.

La puerta de una de las viviendas manchada de sangre. Foto: Gerald Herbert / AP

El sheriff de la parroquia de Caddo, Henry Whitehorn, expresó en una rueda de prensa este lunes: “No podemos esperar a la próxima crisis. Esto es responsabilidad de todos”.

De acuerdo con registros judiciales, Elkins había sido condenado en 2019 por un delito relacionado con armas de fuego, aunque no contaba con antecedentes recientes de violencia doméstica. A pesar de ello, las autoridades confirmaron que poseía un arma de asalto, cuyo origen aún se investiga.

El hecho ha causado conmoción en la comunidad, donde vecinos y escuelas han organizado actos de apoyo psicológico y vigilias en memoria de las víctimas. “Eran niños felices, muy queridos por su madre”, dijo un familiar a AP.

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