Flores para el Día de las Madres cuestan hasta $30 más en EE.UU. por aranceles y gasolina

Regalar flores este Día de las Madres será más caro para millones de familias en Estados Unidos. Floristas reportan que para este domingo 10 de mayo tienen aumentos de entre $5 y $30 dólares por arreglo floral debido al alza en tarifas de importación, costos de transporte y gasolina, justo en uno de los fines de semana de mayor consumo del año.

Las rosas importadas, uno de los regalos más populares para esta fecha, subieron hasta 50% su precio en algunos mercados, mientras organizaciones de consumo estiman que los estadounidenses gastarán cientos de millones de dólares adicionales en flores este año. Para muchas familias hispanas, el impacto llega en un momento de fuerte presión sobre el presupuesto por otros gastos básicos como gasolina, comida y renta.

En el caso de las rosas, el precio pasó en algunos mercados de $20 a $30 dólares por un ramo de dos docenas. Por su parte, Groundwork Collaborative calculó que los consumidores estadounidenses gastarán $441 millones adicionales este Día de las Madres solo por el incremento de 16% en el precio de las flores.

Tarifas de importación y combustible impulsan el alza

La cadena de suministro de flores cortadas hacia Estados Unidos enfrenta una presión sin precedentes. Ecuador, principal proveedor de rosas para el mercado estadounidense, tiene un arancel vigente de 15% pese a que en marzo se firmó un acuerdo comercial que no ha entrado en vigor, señaló Brian Hall, analista de la industria floral.

Las importaciones desde Países Bajos, otro proveedor clave, enfrentan al menos 10% de aranceles, agregando costos que inevitablemente se transfieren al consumidor final.

“Las tarifas no han desaparecido, así que todavía tenemos aproximadamente un 10% de tarifa sobre todas estas flores”, afirmó Carlos Trias, florista con más de cuatro décadas de experiencia, al New York Post. “Y luego tenemos un cargo por combustible que incluyen porque las flores llegan aquí en un avión de carga”.

Hall detalló que el combustible de aviación representa el segundo costo más importante en la cadena de suministro de flores, solo después de la mano de obra. “Eso se traslada directamente a los ramos que compra el consumidor”, agregó.

¿Cómo afecta el precio de las flores a las finanzas familiares este fin de semana?

Para una familia que planea celebrar el Día de las Madres con un arreglo tradicional, el panorama es claro:

Arreglo floral básico: incremento del 5% al 10% en tiendas locales

incremento del 5% al 10% en tiendas locales Rosas de dos docenas: el costo promedio es de $30 dólares, frente a $20 del año pasado

el costo promedio es de $30 dólares, frente a $20 del año pasado Costo adicional estimado por la Cámara de Comercio de EE.UU.: Aproximadamente $25 por ramo debido a las nuevas tarifas

Carlos Rodríguez, florista en el sur de Florida, indicó que sus clientes ya notan la diferencia. “Yo diría que hay aproximadamente un aumento del 5% en un arreglo de flores”, afirmó. Del mayorista al cliente, los floristas aseguran que los precios han aumentado cerca del 10%.

La “momflación” cambia tradiciones familiares

Por el Día de las Madres, lo que hace una semana podría haber costado $45 dólares, ahora ronda los $50 en el mejor escenario, y puede llegar a $75 si se buscan variedades premium o arreglos personalizados.

Algunos analistas llaman a este fenómeno ‘momflación’ y está transformando la manera en que las familias celebran este día. Los estadounidenses siguen dispuestos a gastar en ocasiones especiales, pero han tenido que adoptar estrategias más selectivas: buscan ofertas, comparan precios en línea y priorizan qué regalo realmente vale la inversión.

Para la comunidad hispana, donde regalar flores a mamá tiene un significado cultural profundo, la decisión no es sencilla porque también implica mantener una tradición que conecta generaciones.

“Los precios comenzaron a subir hace aproximadamente una semana y media debido a la alta demanda y el volumen necesario en un período tan corto”, explicó Rodríguez. Esa presión de última hora intensifica la tensión entre querer honrar a mamá y cuidar el presupuesto familiar, que ya está estirado.

¿Por qué este aumento durará más tiempo?

A diferencia de fluctuaciones estacionales anteriores, las tarifas sobre flores importadas permanecerán por más tiempo, hasta que los acuerdos comerciales pendientes entren en vigor y los costos de combustible de aviación no muestren señales de reducción.

Esto significa que eventos similares, San Valentín, graduaciones, bodas, probablemente enfrentarán precios similares en los próximos meses.

La dependencia estadounidense de flores importadas (principalmente de Ecuador, Colombia y Países Bajos) hace que cualquier variación en costos de transporte internacional o arancel impacte inmediatamente en las floristerías locales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los precios de las flores para el Día de las Madres

¿Por qué las flores están más caras este Día de las Madres 2026?

Los precios aumentaron por aranceles del 10% y 15% aplicados a importaciones desde Ecuador y Países Bajos, más el encarecimiento del combustible de aviación.

¿Cuánto se elevó el precio de los arreglos florales para el Día de las Madres?

Los incrementos van del 5% al 10% en arreglos básicos. Un ramo de dos docenas de rosas que costaba $20 el año pasado ahora cuesta alrededor de $30 en promedio, un aumento del 50% en algunos mercados.

¿Hay alternativas más económicas para regalar flores?

Sí, comprar directamente en mercados de flores locales en lugar de floristerías premium, elegir flores de temporada cultivadas localmente o considerar arreglos más pequeños.

¿Este incremento afecta solo al Día de las Madres?

No. Los mismos factores (tarifas y combustible) afectarán otras celebraciones con alta demanda de flores como San Valentín, graduaciones y bodas durante 2026.

¿Cuánto gastarán los estadounidenses extra este año solo en flores?

Según Groundwork Collaborative, los consumidores gastarán $441 millones adicionales este Día de las Madres por el incremento del 16% en precios de flores.

¿Cuándo podrían bajar los precios?

Los precios podrían estabilizarse si el acuerdo comercial entre EE.UU. y Ecuador entra en vigor, eliminando o reduciendo aranceles, y si los costos de combustible de aviación disminuyen.

Conclusión

Ir este fin de semana a la floristería pensando en los precios del año pasado es un error. Hay que ajustar expectativas y presupuesto. Pero más allá del impacto inmediato en la cartera, lo que está en juego es si tradiciones familiares profundamente arraigadas, especialmente en comunidades hispanas, podrán continuar con precios recurrentemente más altos.

La pregunta no es solo cuánto pagarás este domingo, sino cuántas familias empezarán a buscar alternativas porque el gesto simbólico se volvió un lujo inasequible.

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