Inter Miami regresa a la victoria con golazo y dos asistencias de Messi a Toronto FC

Con un gol y dos asistencias del astro argentino Lionel Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC en su visita al BMO Field de Canadá en un cruce válido por la jornada 12 de la Major League Soccer (MLS) y se mantiene en los primeros puestos de la Conferencia Este.

Las Garzas llegaron a este duelo por el campeonato local con la necesidad de volver a sumar de a tres, luego de la increíble derrota por 4-3 en el clásico ante Orlando City, en el Nu Stadium de Miami, luego de ir en ventaja por tres goles.

De hecho, Messi había sido una de las figuras del partido al marcar un golazo y brindar una asistencia, pero los dirigidos por Guillermo Hoyos perdieron el duelo sobre el final.

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Inter Miami dominó el trámite del juego

El último campeón de la MLS monopolizó el trámite con la tenencia de pelota a su favor, pero le costó tener eficacia bajo los tres palos de Luka Gavran. Sin embargo, aprovechó el único disparo al arco para romper la paridad como visitante.

Rodrigo De Paul ejecutó un tiro libre en la puerta del área, la pelota rebotó en la barrera y De Paul volvió a insistir con una volea de pique al suelo que pegó en un palo y se metió en la valla de Gavran.

Al comienzo del complemento, Luis Suárez recibió un pase claro de Lionel Messi y ensayó un derechazo dentro del área, que se fue a centímetros de un palo. Pero el Pistolero tuvo revancha a los 55 minutos: Leo le dio una asistencia y el atacante uruguayo resolvió exitosamente en el mano a mano ante el arquero canadiense.

La Pulga reapareció con otra dosis de su talento a los 72’ para extenderle un envío cruzado a Sergio Reguilón, quien fue el encargado de transformar el trámite en goleada. Y a los 74′, Messi condujo una ofensiva, le dio un pase a Rodrigo De Paul, recibió la devolución en el área y encajó un disparo de primera contra el palo más lejano de Luka Gavran para el 4-0.

Con esta victoria, Inter Miami escaló al segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS, con 22 puntos, producto de 6 victorias, 4 empates y 2 caídas. Por otro lado, el anfitrión acumula 14 unidades y está octavo, en zona de repechaje a los playoffs.

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