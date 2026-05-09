Murió exfutbolista Jake Hall tras chocar al salir de una fiesta en España

Jake Hall, exfutbolista de Boston United y estrella de la televisión británica, murió a los 35 años tras una noche de fiesta en Santa Margalida, Mallorca.

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Hall, que estaba disfrutando de unas vacaciones junto a su hija de 8 años, apareció muerto el pasado jueves 7 de mayo a primera hora de la mañana.

Según el medio británico ‘The Sun’, el cuerpo sin vida apareció con múltiples heridas mortales en la cabeza y en el tórax tras la noche de fiesta.

Pronunciamiento del Boston United

El Boston United, equipo británico, confirmó su fallecimiento con un comunicado en sus redes sociales: “Estamos devastados al saber de la muerte de Jake Hall a los 35 años. Sólo un peregrino por un corto tiempo, pero amado sin embargo…”

Al parecer, según las primeras pesquisas e hipótesis de la Guardia Civil, el fallecimiento de Hall “parece ser una muerte accidental”.

“Nos centramos en la teoría de que la víctima falleció en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de cristal, pero aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué ocurrió”.

Trayectoria en televisión

Jake Hall alcanzó notoriedad pública en 2015 al incorporarse al reality show ‘The Only Way Is Essex’ (‘TOWIE’), en el que participó de manera regular entre las temporadas 14 y 17. El programa sigue la vida cotidiana de un grupo de jóvenes en el condado de Essex, en Inglaterra.

Además de su paso por la televisión, Hall trabajó como modelo y artista.

El programa ‘The Only Way Is Essex’ emitió un comunicado tras conocerse la noticia: “Jake ha formado parte de la familia TOWIE durante muchos años, y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos tras la triste noticia de hoy”.

Hall deja una hija, River, fruto de su relación con Missé Beqiri, exintegrante del reality ‘Real Housewives of Cheshire’.

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