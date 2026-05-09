JPMorgan alerta sobre gasolina de $5 en EE.UU.: qué podría pasar este verano

El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este viernes 8 de mayo un promedio nacional de $4.55 por galón, pero ese no será su tope para las próximas semanas. Analistas de JPMorgan Chase advirtieron que el riesgo de que alcance los $5 por galón este verano “no puede descartarse” por el impacto del conflicto con Irán al mercado energético mundial.

Para muchas familias, esta situación se traducirá en cientos de dólares extra en transporte justo cuando inicia la temporada de vacaciones, incluyendo el festejo por el Memorial Day, considerado el arranque del verano en EE.UU. Para muchas familias, la situación ya se traduce en cientos de dólares extra. Según un análisis del Congreso publicado en abril, el conductor promedio pagará hasta $1,096 más en gasolina en 2026 respecto al año anterior.

El alza en combustibles también presiona los precios de vuelos, alimentos y transporte de mercancías.

¿Por qué el conflicto con Irán empuja los precios al surtidor?

La causa principal de este disparo en los precios del combustible es el cierre del Estrecho de Ormuz, ruta por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La situación se ha complicado desde el arranque del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026.

Más de dos meses después, los expertos de JPMorgan advierten que la mayor preocupación ya no es el precio del barril de petróleo, sino que ahora el impacto “está siendo empujado cada vez más hacia los productos refinados, fuera del crudo y hacia el combustible de aviación y el diésel”, indicó Natasha Kaneva, directora de Estrategia Global de Materias Primas del banco.

Detalló que, ante la escasez de crudo provocada por el conflicto, las refinerías priorizan la producción de combustible de aviación, que tiene mayor margen, y eso reduce la oferta de gasolina para conductores comunes.

Por su parte, la Agencia de Información de Energía de EE.UU. (EIA) señaló que, incluso si el Estrecho volviera a abrirse, restaurar plenamente el suministro de crudo podría tardar varios meses.

52% de incremento desde el inicio del conflicto

Según la AAA, el precio promedio nacional de la gasolina se encontraba por debajo de los $3 por galón antes del conflicto. Desde entonces, ha subido $1.57 por galón en menos de tres meses, equivalente al 52%.

El Comité del Senado calculó que solo entre el 28 de febrero y el 31 de marzo, los conductores estadounidenses pagaron $8,400 millones adicionales en gasolina. Es dinero que salió directo del bolsillo de millones de familias en cuestión de semanas.

El golpe desigual que más afecta a la comunidad hispana

No todos los conductores absorben este incremento de la misma forma. Un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señaló que los hogares de bajos ingresos redujeron su consumo real de gasolina en 7% tras las subidas recientes, mientras que los hogares de mayores ingresos apenas modificaron su comportamiento.

Diversas organizaciones comunitarias y medios especializados señalan que la comunidad latina es la más afectada en California, donde el galón ya superó los $6.11. A nivel nacional, estas familias destinan una mayor proporción de su ingreso al transporte, lo que reduce su margen para absorber estos incrementos abruptos.

¿Dónde duele más y dónde hay algo de alivio en el precio de la gasolina?

El promedio nacional tiene variaciones extremas. Según AAA y GasBuddy, los precios al inicio de mayo eran:

California: $6.11 | Washington: $5.67 | Nueva York: $4.58

$6.11 | $5.67 | $4.58 Georgia: $3.85 | Oklahoma: $3.88 | Mississippi: $3.89

Para quienes viven en estados de la costa oeste, donde se concentra gran parte de la población hispana, el galón a $5 ya es una realidad cotidiana.

¿Qué pueden hacer las familias para amortiguar el impacto de la gasolina cara?

Mientras la situación geopolítica no se resuelva, hay pasos concretos que ayudan a reducir el gasto por consumo de combustible:

Comparar precios entre estaciones con aplicaciones como GasBuddy o la herramienta de la AAA

con aplicaciones como GasBuddy o la herramienta de la AAA Aprovechar días de descuento: Circle K anunció un Día del Combustible el 22 de mayo con 40 centavos de descuento por galón entre las 4 y 7 p.m.

Circle K anunció un el con entre las 4 y 7 p.m. Cargar gasolina entre lunes y miércoles , cuando la demanda y los precios suelen ser más bajos

, cuando la demanda y los precios suelen ser más bajos Consolidar diligencias y reducir viajes innecesarios durante los fines de semana de alta demanda

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el precio de la gasolina para mayo

¿Por qué sube la gasolina si el precio del crudo no sube al mismo ritmo?

El conflicto con Irán está golpeando sobre todo los productos refinados. La prioridad son el combustible de aviación y el diésel, reduciendo la oferta de gasolina para conductores individuales.

¿Cuándo podría bajar el precio?

La EIA advirtió que, incluso tras una reapertura del Estrecho de Ormuz, la normalización del suministro podría tardar meses. No se espera alivio significativo antes del final del verano.

¿Qué estados tienen gasolina más barata?

Los del sur y el Golfo: Georgia, Oklahoma, Arkansas, Mississippi reportan precios por debajo de $3.90, favorecidos por su cercanía con refinerías y menores impuestos estatales.

¿Cuánto más paga una familia con dos autos este año?

Según el Comité del Senado, casi $1,096 más al año sobre la base del precio promedio actual de $4.55 por galón.

¿Está tomando el gobierno medidas de alivio para los consumidores?

La administración Trump ha señalado que los precios bajarán, pero no ha anunciado medidas directas para los consumidores. Los analistas coinciden en que la resolución depende del conflicto en Oriente Medio.

Conclusión

El verano de 2026 arranca con una presión sobre el combustible que no se veía desde 2022, y los factores que la provocaron no apuntan a resolverse pronto.

Para las familias hispanas, que absorben el alza con menos margen financiero que otros grupos, el escenario más probable es que los precios se mantengan altos en las próximas semanas. Cada visita al surtidor es hoy dinero que antes se destinaba a renta, comida o emergencias. La diferencia entre pagar $3.85 o $6.11 por galón puede no depender del esfuerzo, sino del código postal.

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