La confianza del consumidor en EE.UU. cae a su peor nivel desde 1952 por inflación y gasolina

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó en mayo de 2026 a su peor nivel desde 1952, confirmando la señal de que millones de familias sienten que la economía empeora, en un contexto donde el empleo resiste, pero los precios siguen mermando el poder adquisitivo. El índice preliminar de mayo de la Universidad de Míchigan bajó a 48.2 puntos, mientras la gasolina supera los $4.23 por galón y la tensión en el Golfo Pérsico mantiene presión sobre los precios.

Estos factores continúan complicando las condiciones financieras de las familias: millones de personas han frenado sus compras, afectadas por la inflación o una posible desaceleración, las empresas venden menos, reducen contrataciones y aumenta la presión sobre empleos, salarios y gastos básicos como renta, comida y transporte.

El número que explica el miedo a gastar

Estas señales se confirman conforme avanza el año: la caída de mayo representa un descenso de 3.2% frente a abril y de 7.7% respecto al mismo mes del año anterior, según datos preliminares publicados este viernes.

Pero además el dato resulta alarmante: el anterior mínimo histórico era de 50 puntos, de junio de 2022, durante el peor momento de la inflación pospandemia. Ese piso se ha roto en los dos meses más recientes.

La guerra en Irán, el detonante principal

El cierre del Estrecho de Ormuz disparó el precio del petróleo desde fines de febrero de 2026. Esto ha afectado los precios de la gasolina, los alimentos procesados y casi cualquier bien transportado por carretera.

Joanne Hsu, directora de la Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan, señaló que “los comentarios abiertos muestran que muchos consumidores culpan al conflicto con Irán por los cambios desfavorables en la economía”.

Aproximadamente un tercio de los encuestados destacó los precios de la gasolina como el principal efecto, ya que a finales de abril alcanzó el promedio nacional de $4.23 por galón, casi un dólar más que hace un año, según la organización AAA.

Inflación que no cede y expectativas que empeoran

Otro factor que tampoco ayuda es que la expectativa de inflación para los próximos 12 meses se ubica en 4.5% anual, y para el horizonte de cinco a diez años en 3.4%, el nivel más alto desde octubre de 2025, de acuerdo con la Universidad de Míchigan.

Eso significa que los consumidores esperan seguir pagando más caro durante más tiempo. La inflación general llegó a 3.3% anual en marzo, con los precios de la gasolina subiendo 21.2% en un solo mes, la mayor alza mensual desde 1967, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Hsu advirtió que “las acciones que no alivien los problemas de suministro ni reduzcan los costos de la gasolina es poco probable que mejoren el ánimo del consumidor”.

Cómo enfrentar los precios más altos con salarios que no crecen

Para las familias hispanas, esta incertidumbre económica exige tomar decisiones concretas. Los expertos recomiendan:

Recortar gastos discrecionales : entretenimiento, suscripciones y comidas fuera del hogar son los primeros rubros que se pueden eliminar

: entretenimiento, suscripciones y comidas fuera del hogar son los primeros rubros que se pueden eliminar Comparar precios de gasolina con aplicaciones como GasBuddy antes de cada carga

con aplicaciones como GasBuddy antes de cada carga Evitar compras grandes a crédito mientras las tasas de interés se mantengan elevadas

mientras las tasas de interés se mantengan elevadas Verificar si califica para programas como SNAP, LIHEAP o asistencia de servicios públicos

para programas como SNAP, LIHEAP o asistencia de servicios públicos Construir un fondo de emergencia: en ambientes de baja confianza en la economía, los recortes de horas y despidos se vuelven más probables

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la confianza del consumidor en mayo 2026

¿Qué es el índice de confianza del consumidor?

Es una medición mensual de la Universidad de Míchigan que evalúa cómo perciben los estadounidenses la economía y sus finanzas personales. Un índice bajo anticipa desaceleración del gasto y es señal de advertencia de una posible recesión.

¿A cuánto cayó el índice en mayo de 2026?

El índice preliminar se ubicó en 48.2 puntos el 8 de mayo de 2026, el nivel más bajo desde que comenzó el registro en 1952, según la Universidad de Míchigan.

¿Por qué está tan baja la confianza?

Los principales factores son la guerra en Irán, que disparó el precio del petróleo y la gasolina, la inflación acumulada de 3.3% anual y la incertidumbre laboral.

¿Cómo afecta esto a los trabajadores hispanos?

La caída del gasto suele golpear primero los empleos en comercio minorista, restaurantes y servicios, sectores con alta concentración hispana, con riesgo de reducción de horas y despidos.

¿Cuándo se publicará el dato final de mayo?

El resultado final se publicará el viernes 22 de mayo de 2026, según el calendario oficial de la Universidad de Míchigan.

Conclusión

El índice de 48.2 en la confianza del consumidor no es solo una estadística: refleja la preocupación de millones de familias que llenan el tanque a $4.23, pagan la renta con tarjeta de crédito y no saben si conservarán su empleo para el verano.

Si el conflicto en Irán se prolonga, los precios de la gasolina continuarán elevados. Esto limitará el margen de la Reserva Federal para recortar las tasas de interés sin reavivar la inflación. En este panorama, el segundo semestre de 2026 podría ser el periodo de mayor tensión económica para la comunidad hispana desde 2008. La próxima medición llegará el 22 de mayo, con los datos finales del sentimiento del consumidor.

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