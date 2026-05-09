Juez autoriza presencia de cámaras en juicio por el asesinato de Charlie Kirk y aplaza la audiencia

Un juez decidió el viernes que se seguirá permitiendo la presencia de cámaras en el polémico juicio de Tyler Robinson, el sujeto de Utah acusado de asesinar a tiros a Charlie Kirk.

Tony Graf, juez de Utah, concedió una petición para aplazar la audiencia preliminar de Robinson, originalmente programada para iniciar a finales de mayo, luego de que los abogados de Robinson alegan que necesitan más tiempo para examinar el análisis de ADN de algunas de las evidencias.

Kirk fue asesinado a tiros frente a una gran multitud en un evento de Turning Point USA en la Universidad de Utah Valley en septiembre del año pasado. Tras una búsqueda que duró más de 30 horas, Robinson se entregó a las autoridades, acompañado por su padre y un amigo de la familia.

De acuerdo con la defensa, dicen que la cobertura mediática ha sido en gran medida perjudicial para Robinson y pidieron que se prohibiera la entrada de cámaras a la sala de la corte. Los fiscales, por otro lado, aseguran que mantenerlas es la mejor manera de combatir la desinformación alrededor de un caso enfocado en el asesinato público del activista conservador.

Robinson compareció de manera virtual desde la prisión con la cámara apagada el viernes, una solicitud habitual para sus abogados para las audiencias a distancia.

Todavía no se ha declarado culpable ni inocente de los cargos que se le acusan, entre ellos asesinato con agravantes, uso ilegal de arma de fuego, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. La fiscalía tiene planeado solicitar la pena de muerte.

La audiencia preliminar empezará el 6 de julio, de acuerdo con lo que declaró el juez el viernes, informó CNN.

Alegatos a favor y en contra de las cámaras en los tribunales

En su fallo, Graf determinó que “el acusado no ha demostrado que la ley de Utah permita una prohibición categórica de la cobertura de los medios electrónicos para todos los procedimientos en este caso”.

“Ninguna de las partes presentó pruebas que demostraran que un medio de comunicación utilizara la cobertura en directo para informar al público sobre el desarrollo del proceso judicial o sobre el sistema de justicia en su conjunto”, expresó el juez Graf. “Este tribunal no es tan cínico como para concluir que, solo porque las partes no presentaron pruebas de periodismo responsable, este no existe”.

La defensa solicitó la prohibición de las cámaras en enero y alegó en una audiencia en abril que los “derechos de Robinson a un juicio justo se verían comprometidos” si las cámaras permanecían en la sala del tribunal, ya que el grupo de posibles jurados podría verse influenciado.

Por su parte, los fiscales adoptaron una postura opuesta, y el fiscal adjunto del condado de Utah, Chad Grunander, manifestó: “La maldad acecha en la oscuridad o en secreto”.

“Abundan las teorías conspirativas, y el antídoto son los procedimientos reales y veraces”, indicó durante su alegato final.

Una coalición de medios de comunicación y Erika Kirk, viuda del político republicano, también se mostraron a favor de que el proceso permaneciera abierto a las cámaras.

En la audiencia de abril, comparecieron tres testigos: dos de la defensa y uno de la fiscalía.

Los testigos de la defensa, el asesor judicial Bryan Edelman y la psicóloga cognitiva Christine Ruva, testificaron largamente sobre los motivos por los que creía que la cobertura mediática había afectado negativamente el caso de Robinson hasta el momento.

Edelman describió los informes que vio como “especulación y sensacionalismo”, mientras que Ruva aseveró haber revisado material “abrumador contra el acusado”.

El testigo de la fiscalía, Cole Christensen, investigador de la Oficina del Sheriff del Condado de Utah, presentó un informe que él mismo hizo, el cual mostraba una cobertura informativa sesgada en muchos sentidos, incluyendo una cobertura perjudicial para Robinson, los fiscales y tanto para Kirk como para su viuda.

El intento de la defensa de prohibir las cámaras se debe en parte a las violaciones de una orden de decoro que han sucedido a lo largo del caso hasta el momento, incluyendo el caso de un camarógrafo que grabó conversaciones entre Robinson y sus abogados en una audiencia en diciembre, y otro camarógrafo que capturó imágenes de Robinson en primer plano en enero.

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