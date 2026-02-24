Charlie Kirk: Juez mantiene a fiscales en el caso contra Tyler Robinson, acusado de disparar al activista político

La fiscalía del condado de Utah continuará a cargo del caso de pena de muerte contra Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, después de que un juez rechazara las solicitudes de la defensa para apartar a todo el equipo fiscal debido a un posible conflicto de intereses.

Los abogados de Robinson argumentaron que la presencia del hijo del fiscal adjunto Chad Grunander en el evento de Turning Point USA donde ocurrió el tiroteo podría haber influido en la toma de decisiones de la fiscalía. Sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito de Utah, Tony Graf, determinó que esa presencia no afectó de manera significativa la actuación de los fiscales.

“El tribunal no está convencido de que la relación del Sr. Grunander con su hijo cree una apariencia de parcialidad en este caso”, afirmó Graf.

Durante la audiencia, Grunander explicó que su hijo, estudiante de 18 años de la Universidad del Valle de Utah, asistió al evento donde Kirk recibió un disparo, pero no presenció el ataque ni identificó a ningún sospechoso. Además, aseguró que el joven no se encontraba en la “zona de peligro”, y que su presencia era irrelevante para la investigación y las decisiones de la fiscalía.

El fiscal del condado, Jeffrey Gray, defendió la participación de Grunander en el caso, indicando que la presencia de su hijo no tenía relación alguna con la decisión de solicitar la pena de muerte contra Robinson. Gray sostuvo que la fiscalía había informado del posible conflicto a la defensa por “exceso de precaución” y no porque existiera un problema real que afectara la imparcialidad.

La defensa, encabezada por Richard Novak, insistió en que el manejo del asunto fue inapropiado y que la fiscalía debería haber sido apartada en su totalidad, alegando que Grunander nunca debió participar en decisiones clave sobre los cargos o la pena de muerte. Novak subrayó que la cuestión no era la presencia del hijo en sí, sino la forma en que la fiscalía gestionó el posible conflicto.

Graf concluyó que no hay evidencia de que la preocupación de Grunander por la seguridad de su hijo influyera en la decisión de buscar la pena de muerte. Además, determinó que el joven no posee información única o relevante que lo haga un testigo necesario, y la fiscalía no tiene intención de citarlo, aunque la defensa podría solicitar su testimonio si lo considera pertinente.

Robinson enfrenta múltiples cargos graves, incluidos asesinato agravado, uso grave de un arma de fuego, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, junto con agravantes por selección de víctimas y por cometer un delito violento en presencia de un niño. El juicio no comenzará hasta después de su audiencia preliminar, programada para el 18 de mayo, y se espera que dure tres días.

Con esta decisión, el juez asegura que la investigación avance con integridad, permitiendo que la fiscalía permanezca al frente del caso mientras se protege el debido proceso y se mantiene el enfoque en esclarecer los hechos relacionados con el asesinato de Charlie Kirk.

