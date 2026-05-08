EE.UU. crea 115,000 empleos en abril pese a gasolina a $4.23 y tensión en el Golfo Pérsico

La economía de Estados Unidos generó 115,000 empleos en abril de 2026, más del doble de lo que esperaban analistas, incluso mientras la gasolina superó los $4.23 por galón y la tensión en el Golfo Pérsico elevaba la presión sobre los precios de los energéticos y el transporte. Sin embargo, hay una señal que preocupa a millones de familias: cada vez más personas dependen de empleos parciales porque sus horas fueron recortadas o no logran encontrar trabajo de tiempo completo.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó este viernes que 4.9 millones de personas trabajan medio tiempo por razones económicas, es decir, tienen horas recortadas o no encuentran un empleo estable de jornada completa. La cifra aumentó en 445,000 personas en apenas un mes. Para muchos hogares, eso significa menos ingreso, más presión para pagar gasolina, renta y comida, y más dificultad para ahorrar mientras el costo de vida sigue elevado.

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